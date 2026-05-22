Pe scurt: Accesul gratuit la Palatul Brukenthal este restricționat la Noaptea Muzeelor 2026 pentru a proteja colecțiile. Alte spații ale muzeului rămân deschise publicului.

Palatul Brukenthal, unul dintre cele mai importante obiective turistice din centrul istoric al Sibiului, nu va putea fi vizitat gratuit sâmbătă, 23 mai 2026, cu ocazia Noaptea Muzeelor.

Decizia a fost luată din cauza riscurilor pe care un număr mare de vizitatori le-ar putea avea asupra microclimatului din spațiile expoziționale și, implicit, asupra stării de conservare a patrimoniului, a declarat managerul Muzeului Național Brukenthal, Raluca Teodorescu, potrivit AGERPRES.

„În edițiile anterioare în care Palatul a fost deschis gratuit publicului, s-a constatat un impact semnificativ asupra microclimatului din spațiile expoziționale, aspect care poate afecta starea de conservare a patrimoniului. Pentru a continua să oferim acces gratuit sibienilor, într-un mod responsabil și sustenabil, Muzeul Național Brukenthal organizează deja ‘Joia sibienilor’, ‘Joia pensionarilor’, precum și alte zile cu acces aniversar gratuit. Astfel, putem încuraja apropierea comunității de cultură și patrimoniu, păstrând în același timp condițiile necesare protejării colecțiilor și sănătății patrimoniului muzeal”, a explicat Raluca Teodorescu.

Chiar dacă Palatul Brukenthal nu va fi accesibil gratuit în cadrul evenimentului, publicul va putea vizita fără bilet, sâmbătă, 23 mai 2026, între orele 17:00 și 00:00, alte trei locații ale Muzeului Național Brukenthal. Acestea sunt Sala cu Frescă din Piața Mică nr. 22, Muzeul Cinegetic August von Spiess și Muzeul de Artă Contemporană.

La Muzeul de Artă Contemporană, vizitatorii vor putea vedea expoziția temporară „Cealaltă față a lumii”, care reunește lucrări semnate de artiste formate la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Managerul muzeului a subliniat că măsurile luate urmăresc să protejeze patrimoniul și să asigure condiții optime pentru conservarea colecțiilor, fără a renunța la inițiativele de apropiere a comunității de cultură. Muzeul Național Brukenthal continuă să ofere acces gratuit în anumite zile dedicate, pentru a menține legătura cu publicul local.

