Numărul cazurilor de violență domestică a crescut semnificativ în comparație cu anul trecut. Doar în primele trei luni ale anului 2026 au fost emise 115 ordine de protecție, în timp ce pe parcursul întregului an 2025 au fost emise aproape 300 de ordine de protecție.

În ultimii ani, la nivelul județului Sibiu, fenomenul violenței domestice a înregistrat un trend ascendent, aspect reflectat atât de numărul ordinelor de protecție provizorii emise de polițiști, cât și de ordinele de protecție confirmate de instanțele de judecată.

Potrivit IPJ Sibiu, femeile au solicitat în continuare cele mai multe ordine de protecție. Doar 50 de bărbați s-au aflat în aceeași situație, în comparație cu sutele de femei.

„Astfel, pe parcursul anului 2025, instanțele de judecată au emis 297 de ordine de protecție, iar în primele trei luni ale anului 2026 au fost emise 115 ordine de protecție. Dintre acestea, 377 de ordine au fost emise în favoarea femeilor și 50 în favoarea bărbaților, datele evidențiind faptul că femeile reprezintă, în continuare, principalele victime ale acestui tip de infracționalitate”, a transmis IPJ Sibiu.

Totodată, în perioada de referință au fost emise 13 ordine de protecție împotriva unor persoane de sex feminin și au fost înregistrate 138 de infracțiuni privind încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Principalele situații care au determinat emiterea ordinelor de protecție au vizat infracțiuni de violență în familie și amenințare.

Violența domestică rămâne o prioritate pentru IPJ Sibiu, atât pe palierul prevenirii și combaterii fenomenului, prin intervențiile operative ale polițiștilor din sistemul de ordine și siguranță publică, cât și prin colaborarea interinstituțională și activitățile informativ-preventive desfășurate permanent prin structura de profil a unității.

Sute de situații grave de violență, înregistrate de Asociația ALEG

În 2025, Asociația pentru Libertatea de Gen (ALEG) a oferit asistență specializată în 270 de situații acute de violență domestică și hărțuire sexuală și a facilitat acces la suport pe termen lung pentru peste 1000 de persoane care își reconstruiesc încrederea și autonomia după violență.

Nu doar femeile din mediile defavorizate sunt victime ale violenței domestice, ci și persoane cu un statut social bun ajung să ceară ajutorul autorităților sau al ONG-urilor. „Numărul solicitărilor de sprijin a rămas relativ constant, însă observăm o schimbare importantă în profilul femeilor care apelează la noi. Primim tot mai multe solicitări din partea unor femei din categorii sociale diverse, inclusiv persoane active profesional, care caută sprijin specializat și servicii adaptate unor nevoi complexe. Pentru a răspunde acestor schimbări, ne-am adaptat serviciile astfel încât să oferim intervenții mai țintite și integrate”, a transis Eniko Gall de la Asociația A.L.E.G.

În cadrul Centrului de Consiliere, Asociația A.L.E.G. oferă femeilor afectate de violență de gen sprijin pentru accesarea unor servicii esențiale, inclusiv asistență medicală și juridică. „Sprijinul poate include acoperirea costurilor unor servicii medicale, consiliere psiho-socială, consiliere și/sau reprezentare juridică. Fiecare situație este analizată individual, în funcție de nevoile persoanei și de procedurile interne ale centrului. Facilităm accesul la recuperare și reabilitare deoarece multe dintre victime se confruntă cu efecte pe termen lung asupra sănătății fizice și psihice”, a mai transmis Eniko Gall.

Femeile care au nevoie de sprijin pot contacta Asociația A.L.E.G. la adresa de e-mail contact@aleg-romania.eu sau la telefon 0753 893 531.