CNAIR informează utilizatorii drumurilor naționale, drumurilor expres și autostrăzilor că, în perioada 22.05.2026, ora 17:00 – 23.05.2026, ora 00:30, serviciile de interogare a datelor deținute de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări din cadrul MAI vor funcționa cu întreruperi sau intermitent, din cauza unor lucrări de optimizare a infrastructurii tehnice.

În acest context, CNAIR precizează că emiterea rovinietelor și a peajelor prin Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR poate fi îngreunată, iar serviciile asociate pot înregistra perioade de indisponibilitate pe durata intervenției.

Totodată, utilizatorii sunt reamintiți că, în situația în care circulă pe rețeaua rutieră națională fără rovinietă valabilă, aceasta poate fi achiziționată până la ora 24:00 a zilei respective. De asemenea, peajul poate fi achitat cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare efectuării trecerii.