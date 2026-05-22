Pe scurt: Experți din Europa au explorat trasee, muzee și gastronomie locală în Sibiu, analizând modele de turism lent și sustenabil.

Județul Sibiu a fost, în perioada 18 – 22 mai 2026, gazda a 29 de specialiști în ecoturism din opt țări europene, reuniți în cadrul proiectului „Slowdown – Promovarea practicării unui turism durabil pentru dezvoltarea economică responsabilă la nivel local și regional”.

Potrivit Consiliului Județean Sibiu, vizita a făcut parte dintr-o nouă etapă a proiectului finanțat prin programul Interreg Europe, cu un buget total de 1,99 milioane de euro.

Programul a inclus un tur al centrului municipiului Sibiu, o drumeție în „Țara Colibelor” și o vizită la Muzeul „ASTRA” din Dumbrava Sibiului.

Participanții au avut ocazia să descopere atât aspecte legate de istoria satului românesc, cât și metodele actuale de conservare și valorificare a patrimoniului. Atelierele gastronomice au permis oaspeților să gătească rețete tradiționale folosind metode autentice.

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a declarat:

„Sunt oameni care au apreciat modul în care județul Sibiu pune în valoare bogăția naturii și resursele locale, fie că vorbim despre cultură, tradiții, produse locale sau gustul autentic al bucătăriei sibiene. Au fost impresionați de programul nostru de ecoturism «Anii Drumeției», de frumusețea «Țării Colibelor» și de felul în care patrimoniul muzeal din Dumbrava Sibiului este valorificat prin ateliere tematice și programe educaționale pentru copii. De altfel, esența proiectului «Slowdown» este tocmai schimbul între parteneri de exemple de bune practici privind turismul prietenos cu natura”.

Grupul a vizitat și localitatea Râu Sadului, unde vechea moară a fost transformată în Muzeul Lânii, proiect inspirat de o vizită de studiu în Galway, Irlanda, organizată în cadrul aceluiași proiect.

În „Țara Colibelor”, participanții au aflat detalii despre rețeaua de trasee realizate de Consiliul Județean Sibiu prin programul „Anii Drumeției”, care susține inclusiv competiția de alergare montană „Burduf Challenge”. Oaspeții au urmărit și demonstrații de meșteșuguri tradiționale, precum prelucrarea lemnului de către Gyuri Szasz.

Daniela Cîmpean a precizat că experiența partenerilor europeni este valorificată și în județul Sibiu: „De la colegii din Riga, Letonia, am preluat ideea realizării unui traseu cicloturistic în Țara Oltului, care va îmbina mișcarea în aer liber cu descoperirea florei, faunei, obiectivelor turistice, meșteșugurilor tradiționale și a bucătăriei locale. În plus, avem exemplul partenerilor din Murcia, Spania, unde operatorii din ecoturism sunt sprijiniți să își certifice calitatea și sustenabilitatea serviciilor”.

Proiectul „Slowdown” reunește, alături de Consiliul Județean Sibiu, parteneri din Ungaria, Slovacia, Spania, Franța, Letonia, Italia, Finlanda și Irlanda. Printre aceștia se numără Grupul European de Cooperare Teritorială Ister-Granum Ungaria – Slovacia (lider de proiect), Comunitatea Autonomă a Regiunii Murcia – Spania, Metropola Amiens – Franța, Regiunea de Planificare Riga – Letonia, Grupul de Acțiune Locală Delta 2000 – Italia, Universitatea Finlandei de Est, BIA Innovator Campus – Irlanda și Consiliul Departamental Galway – Irlanda.

