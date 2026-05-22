Strada Școala de Înot a devenit unul dintre cele mai problematice puncte pe harta mobilității din Sibiu. Zona a ajuns la un punct de saturație care îi disperă pe localnici și transformă spațiul verde în parcare improvizată. Autoritățile vin cu primele cifre concrete ale intervențiilor și, mai important, cu un plan de reamenajare.

Pentru locuitorii din zonă situația este critică. Florin B a trimis deja peste 10 sesizări oficiale, observând că aglomerația a crescut odată cu noile etape de construcție de la Comandamentul NATO, dar și din cauza părinților care aduc copiii la sport sau a fluxului din zilele de meci.

Consilierul local PNL, Gheorghe-Lucian Hunyadi, care monitorizează situația încă de la începutul anului, subliniază necesitatea unui echilibru. Acesta a atras atenția asupra faptului că actuala configurație a străzii împinge șoferii spre gesturi nepermise

Află mai multe detalii- Noul stil de parcare pe Școala de Înot: unii lasă mașinile direct pe spațiul verde, alții urcă pe borduri și ”se creează ambuteiaje”

Bilanțul amenzilor: 142 de contravenții constatate

Presiunea pusă de cetățeni prin zeci de sesizări începe să se reflecte în statisticile oficiale ale autorităților. Mirela Gligore, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Sibiu, a oferit date exacte privind intervențiile de pe această stradă:

„De la începutul anului și până în prezent, Poliția Locală Sibiu a primit 58 de sesizări cu privire la parcarea neregulamentară a unor autovehicule pe strada Școala de Înot. În urma verificărilor în teren au fost constatate 142 de contravenții, din care în 66 de cazuri au fost aplicate deja sancțiunile, iar în alte 76 de cazuri proprietarii și conducătorii auto sunt în curs de identificare în vederea amendării”, a declarat Mirela Gligore.

Soluția Primăriei: Reconfigurarea locurilor de parcare

Pentru a stopa haosul și a elibera carosabilul, municipalitatea a pregătit un plan de optimizare a zonei. Documentațiile tehnice sunt deja finalizate, urmând ca noile marcaje să schimbe modul în care șoferii își pot lăsa mașinile pe această arteră.

„Tocmai în acest context, sistemul de parcare de pe această stradă va fi optimizat. Documentațiile tehnice pentru noua reglementare a locurilor de parcare pe str. Școala de Înot au fost elaborate și avizate de către Comisia pentru sistematizarea circulației și de către Inspectoratul Județean de Poliție. Urmează să se aplice în teren noile marcaje prin care locurile de parcare vor fi amenajate longitudinal pe aliniamentul străzii, contribuind astfel la o fluidizare a traficului, prin extinderea suprafeței carosabile”, explică purtătoarea de cuvânt a Primăriei Sibiu.