Locuitorii din Cisnădie au fost avertizați astăzi, în zorii zilei, cu privire la prezența unui animal sălbatic în apropierea zonelor circulate. Un urs de talie medie a fost observat în zona Șelimbărului, determinând intervenția forțelor de ordine.

Conform informațiilor furnizate de martori, animalul a fost văzut pe 22 mai, în jurul orei 05:50, în zona Panalim – strada Șelimbărului. Se pare că ursul, care ar avea o greutate de peste 100 kg, a traversat drumul prin fața unui microbuz de transport persoane, fără a se înregistra însă un impact sau pagube materiale.

Jandarmeria Sibiu a reacționat imediat după primirea apelului:

„În această dimineață a fost sesizată prezența unui urs într-o zonă împădurită de pe raza localității Cisnădie. La fața locului s-au deplasat reprezentanții autorităților cu atribuții în domeniu”, au transmis reprezentanții instituției.

„Ce siguranță mai avem?”

Deși incidentul de astăzi s-a încheiat fără victime, evenimentul a generat discuții aprinse în rândul comunității, locuitorii fiind îngrijorați de frecvența acestor apariții.

Cristina D., o localnică, atrage atenția asupra riscurilor la care sunt expuși cetățenii: „Este nevoie de măsuri înainte să se întâmple ceva grav. De multe ori, în astfel de cazuri, se caută vinovați în loc să se prevină incidentul.”

De asemenea, Maria B. consideră că situația necesită o abordare mai fermă din partea autorităților centrale: „Ce siguranță mai avem? Ar trebui luate măsuri urgente, legislația trebuie adaptată realității de pe teren, pentru că numărul urșilor a crescut foarte mult și siguranța oamenilor ar trebui să fie pe primul loc.”

Fenomen recurent: Urșii coboară tot mai des în cartiere

Acest incident nu este unul izolat, județul Sibiu confruntându-se în ultima perioadă cu o intensificare a aparițiilor de urși în apropierea zonelor locuite, inclusiv în cartierul Gușterița din Sibiu sau în Cisnădie, unde prezența animalelor a devenit frecventă. Doar în ultimele săptămâni, localnicii au semnalat mai multe cazuri: pe 18 mai, un urs a fost filmat pe un teren cu lucernă de pe strada Șelimbărului, iar pe 15 mai, un alt exemplar a fost observat dimineața devreme în apropierea Liceului Tehnologic „Miu”, pe drumul spre Tocile.

Primarul din Cisnădie, Mircea Orlățan, a confirmat că autoritățile intervin la fiecare alertă prin intermediul unui comandament special, însă de multe ori animalele se retrag în pădure înainte de sosirea jandarmilor. Edilul a subliniat că, deși există pârghii legale pentru îndepărtarea urșilor care intră în intravilan, locurile de relocare sunt deja pline.

Recomandările specialiștilor și reguli de siguranță

În acest context, Dan Popescu, directorul Salvamont Sibiu, recomandă prudență maximă și evitarea oricărei interacțiuni cu fauna sălbatică. Salvamontiștii sfătuiesc turiștii să evite deplasările pe timp de noapte, să își semnaleze prezența prin zgomot în zonele izolate și să își țină obligatoriu câinii în lesă pentru a nu provoca reacții agresive din partea animalelor.

Pentru a evita orice incident neplăcut, autoritățile fac apel la prudență și reamintesc câteva reguli esențiale în cazul în care vă întâlniți cu animale sălbatice: