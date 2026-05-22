În perioada 25 mai 2026 – 14 iunie 2026, traficul rutier va fi complet blocat pe tronsonul cuprins între UM Poligon și intrarea în localitatea Poplaca, ca urmare a lucrărilor de montaj a conductei de apă.

Din acest motiv, autobuzele de pe traseul 500 vor circula deviat.

Pe sensul de mers spre Sibiu, traseul va fi următorul: Poplaca – DJ106D – viraj la dreapta spre Rășinari pe DJ106D – viraj la stânga spre Sibiu pe DJ106A – Calea Dumbrăvii – strada Ludoș – Calea Poplăcii – strada Valea Aurie – strada Poiana – stația Valea Aurie 1.

În această perioadă, autobuzele nu vor mai opri în stațiile Poplaca Zona Industrială și Poplaca Școala 1. Călătorii vor putea urca și coborî imediat după intrarea pe drumul spre Rășinari, în zona monumentului.

Pe sensul de întoarcere, traseul va fi: stația Valea Aurie 1 – strada Poiana – strada Ludoș – Calea Dumbrăvii – DJ106A – viraj la dreapta spre Poplaca pe DJ106D – Poplaca.

De asemenea, nu vor mai fi deservite stațiile Poplaca Zona Industrială și Poplaca Școala 2. Îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va face imediat după trecerea peste pod, înainte de monument.

Reprezentanții operatorului de transport precizează că, din cauza devierii și a traseului mai lung, pot apărea întârzieri în circulația autobuzelor.

Călătorii sunt sfătuiți să utilizeze aplicația mobilă SibiuBus pentru a urmări în timp real poziția autobuzelor.