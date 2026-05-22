Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” îi invită pe sibieni și pe turiști, sâmbătă, 23 mai 2026, să participe la Noaptea Muzeelor, considerată cel mai important eveniment muzeal al anului.

Cei care vor trece pragul instituției vor avea ocazia să descopere peste 178 de ani de tradiție în învățământul militar, printr-o incursiune în istoria și patrimoniul academiei. Vizitatorii vor putea admira exponatele muzeului, vor urmări filme documentare și prezentări dedicate unor ținute militare de epocă.

În cadrul evenimentului, Biblioteca Universitară a academiei pregătește, de asemenea, un tur ghidat, o expoziție de carte militară și mai multe ateliere interactive, educative și creative.

Accesul publicului este gratuit, pe baza cărții de identitate, în intervalul orar 17:00 – 22:00.