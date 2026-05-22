Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” îi invită pe sibieni și pe turiști, sâmbătă, 23 mai 2026, să participe la Noaptea Muzeelor, considerată cel mai important eveniment muzeal al anului.
Cei care vor trece pragul instituției vor avea ocazia să descopere peste 178 de ani de tradiție în învățământul militar, printr-o incursiune în istoria și patrimoniul academiei. Vizitatorii vor putea admira exponatele muzeului, vor urmări filme documentare și prezentări dedicate unor ținute militare de epocă.
În cadrul evenimentului, Biblioteca Universitară a academiei pregătește, de asemenea, un tur ghidat, o expoziție de carte militară și mai multe ateliere interactive, educative și creative.
Accesul publicului este gratuit, pe baza cărții de identitate, în intervalul orar 17:00 – 22:00.
Ultima oră
- Aproape un milion de păsări crescute în fermele comerciale din Sibiu: investiții de peste 6 milioane de euro în sectorul avicol acum 9 minute
- Atacurile urșilor și mistreților au adus pagube de aproape 2 milioane de lei în județul Sibiu: peste 400 de solicitări pentru despăgubiri acum 15 minute
- Controale de amploare în piețele și magazinele din Sibiu: amenzi și produse retrase de la vânzare acum 39 de minute
- Incendiu la o casă din Cristian: 3 mașini de pompieri trimise în zonă acum 53 de minute
- PSD și AUR „pe mână” în Consiliul Județean: consilierii au boicotat regulamentul pentru finanțarea proiectelor sportive ale Sibiului acum o oră