Comisia de Recurs din cadrul Federației Române de Fotbal a respins memoriul depus de LPS Voința Sibiu, care a contestat dimensiunile porților de joc înainte de meciul de la Agnita.

Înainte de jocul din ultima etapă din sezonul regulat al Superligii Sibiu, FC Agnita – Voința Sibiu, oaspeții au contestat dimensiunile neregulamentare a porților de joc, aducând dovezi cu imagini foto și video de la măsurătorile făcute înainte de startul jocuui.

Pe teren, Agnita s-a impus cu 3-1 și a mers în play-off, unde domină competiția, dar LSS Voința şi-a susţinut demersul inițial la AJF Sibu, care a respins acțiunile la Comisia de Disciplină și de Recurs, invocând neplata taxei.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Din acel moment a pornit un scandal public între conducătorul Voinței, Adrian Pandea și președintele AJF Sibiu, Ioan Duma. Concret, ”alb-verzii” acuză că sunt vânaţi de Duma, care i-a transmis, într-o discuţie purtată chiar în biroul AJF, delegatului Adrian Pandea că ”nu te ameninţ, o să te execut”.

Directorul sportiv al Voinței, Adrian Pandea a ajuns cu dovezile și la Comisia de Recurs a Federației, dar demersul său nu a avut succes.

”Număr dosar: 14/CR/2026. Recurent: Voința Sibiu. Intimat: FC Agnita. Respinge recursul ca nefondat. Definitivă și executorie pe plan intern. Hotărârea poate fi atacată la TAS, în termen de 21 de zile de la comunicare. Pronunțată astăzi, 21.05.2026, în ședință nepublică, la sediul FRF din București, str. Vasile Șerbănică, nr. 12, sector 2” se arată pe siteul oficial al Federației Române de Fotbal.

Era și greu ca Federația să ia alta decizie, pentru că din play-off-ul Superligii Sibiu s-au disputat deja cinci etape din totalul de nouă, iar FC Agnita merge ”ceas” și este lider detașat. Dacă recursul Voinței ar fi fost acceptat, sibienii ar fi trebuit să joace în play-off în locul Agnitei!

Voința Sibiu a contestat ulterior și dimensiunile porților de joc de la Șura Mare, unde echipa a fost eliminată de Zenit din faza județeană a Cupei României, pierzând cu 1-2. Aici, AJF Sibiu a amânat jocul echipei ACS Zenit din faza următoare a Cupei.

Meritul sportiv trebuie să primeze, însă AJF Sibiu ar trebui să acorde o mult mai mare atenție omologării terenurilor din județ, pentru că există destul de multe probleme în acest sens.