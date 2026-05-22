Pe scurt: Vremea se schimbă radical la final de săptămână: averse, grindină și rafale de vânt de până la 90 km/h sunt prognozate în mai multe regiuni.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de vineri, 22 mai 2026, ora 10:00, până sâmbătă, 23 mai 2026, ora 21:00, ce vizează aproape întreaga țară.

Potrivit Mediafax, meteorologii anunță instabilitate atmosferică accentuată, cantități importante de precipitații și intensificări ale vântului.

Vineri, 22 mai 2026, în sudul, estul și centrul țării sunt prognozate perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și vijelii. Fenomenele se vor extinde și în cursul zilei de sâmbătă, 23 mai 2026, în special în sudul teritoriului.

Izolat, vor fi condiții de grindină, iar în intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp și, pe arii restrânse, chiar peste 40 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în estul și sud-estul țării, dar și local în vest și centru, cu rafale de 45–55 km/h. În zonele montane înalte, vântul va sufla și mai puternic, cu rafale estimate între 60 și 90 km/h.

ANM a emis și două atenționări Cod galben pentru intensificări ale vântului.

Prima avertizare este valabilă vineri, 22 mai 2026, între orele 06:00 și 21:00, pentru Moldova și nord-estul Munteniei, unde vântul va atinge viteze de 50–65 km/h.

A doua avertizare Cod galben intră în vigoare sâmbătă, 23 mai 2026, între orele 06:00 și 21:00, și vizează centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, precum și estul și nord-estul Munteniei, cu rafale similare, de până la 65 km/h.

Specialiștii recomandă populației să fie atentă la schimbările bruște de vreme și să evite deplasările în timpul furtunilor puternice, mai ales în zonele unde sunt prognozate descărcări electrice și vijelii.

