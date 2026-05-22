Lufthansa anunța, în urmă cu o lună, că va suspenda zborurile directe dintre Sibiu și Munchen. Primarul Astrid Fodor spune că, în ciuda scrisorilor adresate conducerii companiei aeriene, cursele nu vor fi reluate prea curând.

Compania aeriană Lufthansa a anulat zborurile directe dintre Sibiu și Munchen. Măsura a afectat atât mediul de afaceri local, în special companiile cu capital german, dar și sectorul turistic. În încercarea de a aduce din nou această legătură directă pe aeroportul din orașul de pe Cibin, la finalul lunii aprilie, primarul Astrid Fodor le-a trimis scrisori președintelui Consiliului de Administrație al Lufthansa Group, Carsten Spohr, vicepreședintelui Stefan Kreutzpaintner și directorului Michael Hutzelmann din cadrul Lufthansa Airlines. (DETALII AICI)

Când s-ar putea relua zborurile

Primarul Astrid Fodor a precizat, pentru Ora de Sibiu, că a primit răspunsuri de la conducerea companiei aeriene, în care a fost motivată decizia suspendării zborurilor.

„Atât președintele Consiliului de Administrație – domnul Carsten Spohr, cât și domnul Michael Hutzelmann – head of network management la Lufthansa Airlines – mi-au transmis răspunsuri în același sens: decizia suspendării acestor zboruri este motivată de creșterea semnificativă a prețului kerosen-ului, care s-a dublat față de perioada de dinaintea războiului din Iran, precum și de creșterea presiunilor generate de conflictele de muncă din cadrul companiei. În aceste comunicări au indicat că suspendarea unor rute ale Lufthansa, printre care și Sibiu – München, și reducerea frecvențelor din motive de capacitate, este inevitabilă. În plus, au precizat că programul de zbor la nivelul tuturor companiilor din grupul Lufthansa va fi optimizat începând cu luna iunie, pentru o mai mare eficiență economică”, a precizat Astrid Fodor.

Din aceste motive, zborurile Sibiu – Munchen nu vor fi reluate în acest an. Conform edilului, cel mai probabil, acestea vor fi introduse în grilă anul viitor.

„Concluzia comunicată de conducerea Lufthansa este aceea că ruta Sibiu – München va rămâne suspendată până la noi dispoziții, cel puțin până la sfârșitul programului de iarnă 2026/2027”, a adăugat primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor.

Sibiu – Munchen, cea mai populară cursă de la aeroport

Reprezentanții Aeroportului Internațional Sibiu (AIS) precizau, în aprilie, într-un răspuns pentru Ora de Sibiu, că cea mai populară cursă în rândul călătorilor, în ultimele 6 luni, a fost chiar Sibiu – Munchen.

„Raportat la numărul de pasageri îmbarcați înregistrați pe rutele regulate operate la Aeroportul Internațional Sibiu permanent în ultimele 6 luni (perioada de referință octombrie 2025 – martie 2026), ruta care a înregistrat cel mai mare număr de pasageri îmbarcați este Sibiu – Munchen”, au transmis reprezentanții Aeroportului Internațional Sibiu.

Citește și: Negocieri pentru noi zboruri din Sibiu: Aeroportul vrea să introducă cele mai cerute destinații