Românii vor avea parte de trei zile libere consecutive la finalul lunii mai și începutul lunii iunie 2026, odată cu sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului. Potrivit adevarul.ro, perioada 30 mai – 1 iunie 2026 aduce primul weekend prelungit al verii pentru majoritatea angajaților care lucrează de luni până vineri.

Prima și a doua zi de Rusalii sunt marcate duminică, 31 mai 2026, și luni, 1 iunie 2026, iar această ultimă dată coincide cu Ziua Copilului. Ambele sunt zile nelucrătoare stabilite prin lege. Chiar dacă suprapunerea sărbătorilor nu aduce o zi liberă suplimentară, angajații vor beneficia de un weekend prelungit format din sâmbătă, duminică și luni.

Salariații din domenii esențiale, precum sănătate, transporturi, ordine publică sau servicii de urgență, pot fi chemați la lucru în această perioadă. Pentru aceștia, legislația prevede acordarea de timp liber compensatoriu sau sporuri salariale.

În învățământul preuniversitar, începutul lunii iunie 2026 aduce o săptămână fragmentată. Luni, 1 iunie, cursurile sunt suspendate, iar vineri, 5 iunie, este marcată Ziua Învățătorului, zi liberă pentru elevi și profesori. Astfel, activitățile didactice se vor desfășura doar în zilele de marți, miercuri și joi.

Calendarul anului 2026 include în total 17 zile de sărbătoare legală. Următoarea zi liberă importantă după Rusalii va fi 15 august, Adormirea Maicii Domnului, care cade într-o zi de sâmbătă, fără a genera un weekend prelungit. Finalul de an va aduce noi perioade de zile libere, cu Sfântul Andrei (30 noiembrie) și Ziua Națională a României (1 decembrie).

