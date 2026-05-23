Pe scurt: Râuri din județele Sibiu, Mureș, Alba, Brașov și alte 12 județe sunt sub cod galben de viituri până pe 23 mai 2026. Află ce zone sunt vizate și ce fenomene hidrologice sunt prognozate.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis vineri, 22 mai 2026, o avertizare cod galben de viituri pentru mai multe bazine hidrografice din 16 județe, valabilă până sâmbătă, 23 mai 2026, la ora 12:00. Potrivit Agerpres, hidrologii avertizează că în acest interval se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție.

Zonele vizate includ râurile din bazinele hidrografice Târnava Mare – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sighișoara, care traversează județele Mureș, Sibiu și Alba. De asemenea, sunt sub avertizare râul Negru (afluent al Oltului) din județele Covasna și Brașov, Oltul – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Podu Olt – amonte confluență cu râul Lotru (Brașov, Covasna, Harghita, Sibiu și Vâlcea), precum și Buzăul – bazin amonte de Acumularea Siriu și afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Siriu – amonte S.H. Banița (Brașov, Covasna, Buzău și Prahova).

Hidrologii mai anunță că fenomene hidrologice similare sunt prognozate și pe alte cursuri de apă. Printre acestea se numără Bistrița – afluenții aferenți sectorului aval de Acumularea Izvoru Muntelui (Neamț, Harghita și Bacău), Trotuș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea), Putna – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Vrancea), Râmnicu Sărat – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Buzău și Vrancea).

De asemenea, sunt vizate râul Bârlad – bazin amonte S.H. Negrești și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Negrești (Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Vrancea și Galați), Siret – afluenții de stânga aferenți sectorului aval S.H. Lungoci (Galați), Prut – afluenții aferenți sectorului amonte confluență cu râul Jijia (Botoșani și Iași), Jijia – bazin amonte S.H. Dângeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Dângeni (Botoșani și Iași), precum și Prut – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Drânceni (Vaslui și Galați).

INHGA precizează că aceste fenomene pot duce la creșteri rapide ale nivelurilor râurilor și la posibile depășiri ale cotelor de atenție, în special în zonele cu versanți, torenți și pâraie. Populația și autoritățile locale sunt sfătuite să urmărească evoluția situației hidrologice și să ia măsurile necesare pentru prevenirea efectelor negative ale posibilelor inundații.

Județul Sibiu se află printre zonele vizate de avertizare, alături de Mureș, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Vâlcea, Buzău, Prahova, Neamț, Bacău, Vrancea, Vaslui, Iași, Galați și Botoșani.