Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au desfășurat, în data de 22 mai, o serie de activități preventive și de educație rutieră la Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” din Șelimbăr, în cadrul proiectului „Educație rutieră – educație pentru viață”.

Acțiunea a avut loc între orele 09:00 și 15:00, în contextul marcării Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, și a inclus organizarea concursului de educație rutieră – faza județeană. La competiție au participat aproximativ 50 de elevi din unități de învățământ din județul Sibiu.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și a avut ca principal obiectiv promovarea unui comportament responsabil în trafic, precum și dezvoltarea deprinderilor necesare pentru circulația în siguranță.

Pe parcursul activităților, elevii și-au testat și demonstrat cunoștințele privind regulile de circulație, spiritul de echipă și capacitatea de a lua decizii responsabile în diferite situații întâlnite în trafic. Totul s-a desfășurat într-un cadru interactiv și educativ, menit să apropie copiii de noțiunile esențiale de siguranță rutieră.

Polițiștii rutieri le-au transmis participanților recomandări preventive și au subliniat importanța respectării regulilor de circulație, atât în calitate de pietoni și bicicliști, cât și ca viitori conducători auto.

Reprezentanții IPJ Sibiu au felicitat elevii pentru implicare și responsabilitate și au transmis că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, pentru a contribui la formarea unei conduite preventive în trafic încă de la vârste fragede.