Pe scurt: Constantin Necula a atras atenția asupra degradării școlii românești și a rolului politicii în educație, într-un discurs cu accente ironice și critice la aniversarea unui liceu de elită.

Colegiul Național „I.C. Brătianu” din Pitești a sărbătorit vineri, 22 mai 2026, 160 de ani de la înființare, eveniment la care a participat și preotul profesor Constantin Necula. Potrivit Libertatea, Necula a susținut o conferință cu tema „Educația între Rai și vai”, în fața a sute de elevi, profesori și invitați.

Fondat în 1866, în același an cu Academia Română, Colegiul „I.C. Brătianu” a avut de-a lungul timpului numeroși absolvenți de marcă, printre care fostul prim-ministru Armand Călinescu, matematicianul și poetul Dan Barbilian, pictorul Costin Petrescu, fostul președinte Emil Constantinescu, neuropsihiatrul Dumitru Constantin Dulcan, poetul Ion Minulescu și Ciprian Manolescu, singurul elev din lume premiat de trei ori consecutiv cu medalia de aur cu punctaj maxim la olimpiada internațională de matematică.

Constantin Necula vorbește despre educație, politică și experiențele personale

În discursul său, Constantin Necula, profesor universitar și prodecan al Facultății de Teologie din Sibiu, a abordat teme legate de problemele sistemului de educație din România și de implicarea politicului în școală. El a rememorat momente din copilăria sa, amintind de profesoara de română din clasa a V-a, care l-a învățat să citească autori, nu doar cărți. „Când am văzut-o pe doamna profesoară acasă spălând vasele, am început să plâng. Eu credeam că sfinții nu spală vasele”, a povestit Necula. A adăugat că, în copilărie, mama îl pedepsea oprindu-l de la citit.

Cu umor, preotul a relatat și despre un eșec din adolescență: „M-am dus să dau admitere la ASE București și am picat cu brio. Închipuiți-vă ce lepră de parlamentar aș fi fost astăzi”. Necula a absolvit ca șef de promoție Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, în 1994. „Cea mai frumoasă perioadă din viața mea a fost când am început să învăț pentru Teologie”, a declarat el.

Critici la adresa sistemului educațional și a influenței politice

Necula a criticat fenomenul plagiatului, afirmând: „Toți cei care fac plagiate sunt penibili. Ori ești inteligent, ori ești prost”. El a continuat cu o analiză a stării actuale a școlii românești: „E clar că școala nu mai e nimic din ceea ce credeam noi că este. Diferența dintre fomist și fomalău e de partid. Am ajuns să transformăm școala într-un apendice politic. Raiul școlii s-a transformat într-un vai. Școala a devenit parcarea tuturor neputincioșilor”.

Referindu-se la politicieni, Necula a spus: „Dacă nopțile nu ar fi petrecute de mulți la băute, ci la citit, țara noastră ar fi Imperiul Roman”. El a îndemnat la calm și la folosirea cuvintelor cu grijă: „Luați-o mai ușor. Despacito. Nu mai folosiți cuvintele pentru a vă urî!”.

La finalul conferinței, preotul a transmis un mesaj profesorilor: „Nu aveți ce căuta la catedră dacă nu ascultați rugăciunea mea: Bucurați-vă!”.

Constantin Necula este cunoscut pentru implicarea sa în viața academică și religioasă din Sibiu, fiind prodecan al Facultății de Teologie și participant la numeroase evenimente dedicate educației și tinerilor.