CSC Șelimbăr a câștigat cu 2-0 returul barajului cu CS Dinamo (1-1 în tur) și astfel ”călăreții roșii” continuă în Liga 2.

După 1-1 în meciul tur, la Buftea, Șelimbăr și CS Dinamo au disputat sâmbătă returul ”barajului” de menținere în Liga 2, la Cisnădie. La oaspeți au fost titulari din foști jucători ai Șelimbărului, Soare și Gherman.

Oaspeții au avut prima șansă după 4 minute, când S. Matei a trimis de două ori în blocaj, iar Mbanga a șutat moale, pe direcția lui Măluțan.

După 20 de minute de tatonare, ”călăreții roșii” au o primă ocazie prin Lenghel, care trage din poziție bună, de la 11 metri, dar portarul Moldovan reușește să respingă.

În minutul 30, șelimbărenii irosesc o ocazie mare, după o fază frumos lucrată, dar Lenghel trage slab din 14 metri.

Prima repriză se încheie cu o contră rapidă a șelimbărenilor, Boboc reușește o lansare excelentă, Bucuroiu scapă în careu, dar trage peste poartă.

Partea secundă începe cu ocazia imensă a lui Bucuroiu, al cărui șut este deviat de poratr șoi șterge transversala.

Portarul sibienilor, Măluțan salvează excelent în minutul 63, din situație de unu la unu la Mbanga.

În minutul 72, centralul Flueran acordă după o scurtă ezitare penalty pentru ”călăreții roșii”, după ce mingea îl lovește în cot pe Leca, aflat în careu. Petrișor Petrescu transformă cu siguranță și Șelimbărul deschide scorul.

Eugen Beza face triplă schimbare în minutul 79, când înlocuiește jucători de atac și este din nou inspirat. Abia intrat pe teren, P. Vuc face 2-0 în minutul 83 după pasa lui Lenghel și conturile erau încheiate.

Se încheie 2-0 și CSC 1599 Șelimbăr își asigură locul în eșalonul secund și în sezonul viitor. FC Hermannstadt trebuie să o urmeze și să rămână în Superliga după ”barajul” cu FC Voluntari.

Eugen Beza: ”Am fost mai buni”

Antrenorul Șelimbărului, Eugen Beza crede că barajul pierdut cu Hermannstadt l-a maturizat mult.

”Am fost mai buni, nu am pierdut niciun meci din cele două manșe de baraj. Am reînviat în ultimele patru meciuri. Am patru baraje în patru ani, m-a maturizat foarte mult primul, cel pierdut cu Hermannstadt, acum ești repede etichetat. Producem fotbal și asta e important. Mai am un un de contract cu Șelimbăr, vreau să am câteva zile de liniște. Suntem deficitari la staff-ul administrativ, sunt oameni puțini și totuși am reușit să ne menținem, dar ar mai trebui oameni” a anunțat Eugen Beza.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Telcean, Wiktorski, Natea, Călugăr – Luca (Ayine 64), Boboc – Benzar (Buzan 79), Lenghel (T. Ivan 85), P. Petrescu (A. Șerban 79) – Bucuroiu (Vuc 79). Antrenor: Eugen Beza