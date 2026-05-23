Sibiul a prins viață sâmbătă seara, odată cu Noaptea Muzeelor. Aerul de vacanță și atmosfera relaxată s-au așternut peste centrul orașului, unde sute de sibieni și turiști au ieșit la plimbare și au profitat de vremea bună pentru a vizita muzeele și obiectivele culturale deschise până târziu în noapte.

Străzile din centrul istoric au fost pline de oameni, iar muzeele au devenit neîncăpătoare încă din primele ore ale serii. Familii cu copii, grupuri de tineri și turiști au trecut pragul locațiilor participante, transformând Noaptea Muzeelor într-un adevărat maraton cultural.

Citește și: Noaptea Muzeelor 2026 la Sibiu: ce locații pot fi vizitate gratuit până după miezul nopții

Muzeul de Istorie Naturală, plin încă de la deschidere

În jurul orei 18:00, unul dintre cele mai animate locuri era Muzeul de Istorie Naturală de pe strada Școala de Înot. Deși trecuse doar o oră de la deschiderea oficială, peste 200 de persoane vizitaseră deja muzeul, iar familiile cu copii continuau să intre fără oprire.

Fiecare sală era plină de vizitatori, de la cei mici până la adulți curioși să redescopere colecțiile muzeului.

„Momentan merge foarte bine. Avem deja peste 200 de vizitatori. Oamenii sunt curioși, pun întrebări și se bucură să redescopere muzeul. Nu este prima dată când participăm la Noaptea Muzeelor și de fiecare dată interesul a fost foarte mare, mai ales că în ultima perioadă muzeul a fost deschis doar pentru grupuri organizate. Acum lumea este nerăbdătoare să revadă colecțiile și atmosfera de aici”, a spus Silviu Țicu, muzeograf al Muzeului de Istorie Naturală.

Muzeul este deschis până la miezul nopții.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Aglomerație și la Turnurile de pe Cetății

În jurul orei 19:45, și Turnurile de pe strada Cetății erau pline de vizitatori. Sute de sibieni au ales să urce pentru a admira strada Cetății de la înălțime.

Fluxul de oameni era atât de mare încât vizitatorii trebuiau să aștepte ca unii să coboare pentru ca alții să poată urca. Chiar și așa, atmosfera a rămas relaxată, iar oamenii au avut răbdare să se bucure de experiență.

Ultima intrare la Turnul Olarilor și Turnul Dulgherilor este la ora 23.30.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Cozi la Catedrala Evanghelică din Piața Huet

Una dintre cele mai căutate locații ale serii a fost Catedrala Evanghelică din Piața Huet. La ambele intrări, atât spre interiorul bisericii, cât și spre turn, s-au format cozi impresionante.

Cei mai mulți vizitatori au vrut să urce în turn, însă și interiorul bisericii a atras sute de persoane, curioase să admire spațiul recent renovat și să afle mai multe despre istoria catedralei.

Pe băncile bisericii, oamenii au ascultat cu atenție explicațiile oferite de reprezentanții lăcașului de cult.

„În această biserică avem șapte orgi, dintre care patru sunt vizibile. Cea mai impresionantă este orga principală, cea mai mare orgă dintr-o biserică din România, cu aproximativ 6.000 de tuburi. Fațada pe care o vedeți este una barocă, din 1672, însă în spatele ei se află un mecanism mai modern, construit în 1915. În fiecare sâmbătă seara organizăm concerte de orgă, iar vinerea avem muzică de prânz. De asemenea, aici au loc și rugăciuni în limbile germană, română și engleză. Sunteți mereu bineveniți”, a explicat reprezentantul bisericii în fața celor prezenți.

La Catedrala Evanghelică C.A. Sibiu din Piața Huet ultima intrare este la ora 23:30.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Artă contemporană și săli pline la Muzeul Brukenthal

Nici Muzeul de Artă Contemporană nu a fost ocolit de vizitatori. În jurul orei 20:00, sălile muzeului erau pline de oameni curioși să descopere expozițiile pregătite pentru ediția din acest an.

Publicul a admirat lucrările incluse în expoziția „Cealaltă față a lumii”, un proiect care reunește zece artiste din diferite generații ale Școlii de Pictură de la Cluj.

„Am deschis la ora 17:00 și rămânem deschiși până la miezul nopții. Anul acesta prezentăm publicului expoziția «Cealaltă față a lumii», care aduce în prim-plan perspectiva feminină a Școlii de la Cluj, cunoscută mai ales prin artiști precum Adrian Ghenie sau Victor Man. Atmosfera este foarte bună, avem un public numeros și constant. Oamenii sunt interesați și curioși să descopere arta contemporană, ceea ce ne bucură foarte mult”, a spus Alexandra Runcan, curator al Muzeului de Artă Contemporană.

Potrivit acesteia, până în jurul orei 20:00 muzeul fusese vizitat deja de aproximativ 400-500 de persoane.

Muzeul de Artă Contemporană poate fi vizitat până la ora 24:00.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Tururile ghidate ale lui Răzvan Pop au atras zeci de sibieni

Un alt punct de atracție al serii au fost tururile ghidate organizate de Răzvan Pop, directorul Bibliotecii ASTRA. Zeci de sibieni au participat la plimbările culturale și au fost interesați să afle povești mai puțin cunoscute despre istoria orașului.

„A fost o surpriză foarte plăcută. A venit multă lume și ceea ce ne bucură este că oamenii nu vin doar să bifeze un obiectiv. Pun întrebări, sunt interesați, revin să mai vadă anumite lucruri. Asta înseamnă foarte mult. Pentru turul de seară ne-am gândit să vorbim nu doar despre muzeu, ci și despre zona din fața lui, despre parc, despre fortificațiile medievale și transformarea acestui loc într-unul dintre cele mai liniștite și frumoase spații ale Sibiului”, a spus Răzvan Pop.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Directorul Bibliotecii ASTRA a povestit că în timpul zilei au fost organizate și activități dedicate copiilor, inclusiv povești nordice și întâlniri interactive pentru cei mici.