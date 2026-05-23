Piața terenurilor agricole din județul Sibiu rămâne una extrem de activă. În 2025, Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu a înregistrat 2.705 oferte de vânzare pentru terenuri situate în extravilanul localităților.

Majoritatea terenurilor aparțin persoanelor fizice

Potrivit datelor prezentate de instituție, 2.620 dintre ofertele de vânzare au fost depuse de persoane fizice, în timp ce 85 au aparținut persoanelor juridice.

Activitatea este gestionată conform prevederilor Legii 17/2014 privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan.

În urma procedurilor derulate, Direcția Agricolă Sibiu a emis 384 de avize finale pentru tranzacțiile cu terenuri agricole și alte 95 de avize simple.

Zeci de hectare scoase din circuitul agricol

Raportul mai arată că în cursul anului au fost aprobate 71 de scoateri definitive din circuitul agricol, pentru o suprafață totală de 71,33 hectare.

Alte 21 de scoateri temporare au vizat aproximativ 12 hectare de teren agricol.

În paralel, Direcția Agricolă a emis 23 de avize pentru realizarea unor PUZ-uri, suprafața totală introdusă în intravilan fiind de aproape 28 de hectare.

Presiune tot mai mare pe terenurile agricole

Datele prezentate de instituție indică o presiune tot mai mare asupra terenurilor agricole din județ, în contextul dezvoltării imobiliare și al extinderii zonelor construibile.

Raportul mai consemnează și aprobarea unui PUG pentru o suprafață de 164,73 hectare, precum și două schimbări de categorie de folosință pentru alte 122 de hectare.

