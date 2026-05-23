Centrul istoric al Sibiului s-a transformat sâmbătă, 23 mai, într-o adevărată scenă a tradițiilor săsești, odată cu desfășurarea celei de-a 33-a ediții a Maifest, tradiționala serbare de mai a comunității germane din oraș.

Începând cu ora 10:00, sute de sibieni, turiști și familii întregi s-au adunat în Piața Mare pentru a urmări una dintre cele mai așteptate parade culturale ale anului. Atmosfera a fost animată de muzică de fanfară, dansuri populare și costume tradiționale spectaculoase.

Peste 900 de copii și tineri, organizați în 39 de grupuri de dans și cântec, au participat la parada care a pornit din Piața Huet și a continuat pe traseul Podul Minciunilor – Piața Mică – Piața Mare.

Îmbrăcați în porturi tradiționale săsești și germane, participanții au defilat în aplauzele publicului, oferind un adevărat spectacol de culoare și tradiție. Fanfara a acompaniat întreaga paradă, iar dansurile sincronizate ale copiilor au atras privirile tuturor celor prezenți.

„Este nemaipomenit. E totul perfect pus la punct. Copiii echipați frumos reprezintă Sibiul prin acest eveniment. Eu sunt venit de la Făgăraș, dar m-a încântat ce am văzut aici. Sunt de mai bine de o oră în piață și nu m-aș dezlipi de aici, să ascult muzica”, a spus un bărbat venit special pentru eveniment.

Printre spectatori s-au aflat și bunici emoționați care și-au susținut nepoții participanți la paradă. „Am mai fost. Este extraordinar. Este o bucurie pentru noi. Fiul nostru a terminat toate etapele de școlarizare în Germania, iar acum nepotul nostru de cinci ani participă la manifestări și ne bucurăm foarte mult. E deja o tradiție de familie. Ce ne place cel mai mult? Bucuria copiilor, a părinților și a bunicilor”, a spus Aneta, prezentă în Piața Mare alături de soțul ei.

Evenimentul a atras și numeroși turiști străini, fascinați de autenticitatea tradițiilor săsești din Sibiu. Vizitatori veniți din Italia și mai multe țări din Asia s-au oprit pe marginea traseului pentru a fotografia parada și pentru a surprinde costumele populare atent păstrate de participanți.

Mulți dintre ei au cerut să facă poze alături de copiii și tinerii îmbrăcați în porturile tradiționale, impresionați de culorile costumelor, de atmosfera festivă și de energia dansurilor populare.

La Maifest 2026, costumele săsești au reprezentat mai mult decât simple ținute de sărbătoare. Fiecare piesă vestimentară a reflectat o identitate culturală păstrată de-a lungul generațiilor.

Fetele și femeile au purtat rochii midi sau lungi, completate de șorțuri din dantelă albă, catifea brodată ori bumbac cu motive florale, accesorizate cu funde colorate. Cămășile albe, cu mâneci bufante și broderii fine, au completat imaginea autentică a portului săsesc.

Programul Maifest continuă în Pădurea Dumbrava, între orele 12:00 și 17:00, unde participanții sunt invitați la spectacole, dansuri și activități dedicate tradițiilor germane.

Evenimentul este organizat de Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu și promovează diversitatea culturală și păstrarea tradițiilor într-o atmosferă de sărbătoare și comunitate.