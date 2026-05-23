Pe scurt: Prețurile la benzină și motorină variază cu până la 30% între Grecia, Bulgaria și Turcia. Află unde este cel mai avantajos să alimentezi înainte de vacanță.

Românii care plănuiesc să călătorească cu mașina în Grecia, Bulgaria sau Turcia în sezonul estival 2026 trebuie să țină cont de diferențele semnificative de preț la carburanți. Potrivit Mediafax, costurile la benzină și motorină pot varia cu până la 30% de la o țară la alta, iar alegerea locului unde se face plinul poate influența bugetul de vacanță.

Grecia are cele mai mari prețuri la carburanți, mai ales în zonele turistice și pe insule

Grecia continuă să fie una dintre țările cu cele mai ridicate prețuri la carburanți din sud-estul Europei. În special în zonele turistice și pe insule, tarifele depășesc media europeană. Prețurile medii la pompă sunt:

Benzină 95: 2 – 2,10 euro/litru (aproximativ 10 – 10,5 lei/litru)

Motorină: 1,85 – 1,97 euro/litru

GPL: 1 – 1,35 euro/litru

În destinații precum Thassos, Halkidiki, Santorini sau Creta, costurile logistice determină prețuri și mai mari la pompă. Pentru turiștii români care merg spre litoralul grecesc, alimentarea în Grecia poate însemna cheltuieli suplimentare semnificative.

Bulgaria continuă să fie una dintre cele mai accesibile țări pentru alimentarea cu benzină și GPL înainte de a intra în Grecia. Prețurile medii la carburanți sunt:

Benzină A95: 1,48 – 1,52 euro/litru (aproximativ 7,5 lei/litru)

Motorină: 1,75 – 1,79 euro/litru

GPL: 0,55 – 0,82 euro/litru (poate coborî sub 3 lei/litru în anumite regiuni)

Mulți români care călătoresc spre Salonic, Kavala sau Halkidiki preferă să alimenteze în Bulgaria pentru a reduce costurile de drum. Diferențele de preț față de România sunt vizibile, mai ales la benzină și GPL. Situația din Bulgaria reflectă și tendințele de scumpiri la carburanți observate în regiune.

Turcia oferă cele mai mici prețuri la benzină și motorină pentru turiștii români

În 2026, Turcia se remarcă prin prețuri mai mici la carburanți comparativ cu Grecia și Bulgaria. Deși inflația se menține ridicată, deprecierea lirei turcești face ca alimentarea să fie avantajoasă pentru turiștii români. Prețurile medii la pompă sunt:

Benzină: 57 – 64 lire turcești/litru (echivalentul a 6 – 7 lei/litru)

Motorină: 57 – 63 lire/litru

GPL: aproximativ 26 lire/litru

În marile orașe precum Istanbul sau Ankara, dar și pe autostrăzi, prețurile pot varia de la o companie la alta. Pentru șoferii români, Turcia rămâne cea mai ieftină opțiune pentru alimentare în această perioadă.

Specialiștii recomandă șoferilor să își planifice alimentările înainte de a intra în zonele turistice aglomerate, unde prețurile pot crește considerabil în sezonul de vară.