Un bărbat de 41 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați și fals în înscrisuri sub semnătură privată, într-un dosar în care au fost folosite și datele unei entități juridice din județul Sibiu.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, iar cercetările au arătat că, în perioada 11–13 mai 2026, bărbatul ar fi folosit datele unei persoane decedate, precum și datele de identificare ale unei firme din județul Sibiu, pentru a achiziționa din Cluj-Napoca substanțe încadrate în categoria precursorilor de explozivi restricționați.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi semnat în fals facturi fiscale și declarații privind utilizarea specifică a substanțelor respective.

În data de 22 mai, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Alba au efectuat trei percheziții domiciliare în Alba Iulia. În urma acestora, au fost ridicate cantități importante de substanțe chimice periculoase: peste 10 kilograme de peroxid de hidrogen, 154 de kilograme de acid azotic și aproape 18 kilograme de acid sulfuric, toate în concentrații care le încadrează în categoria precursorilor de explozivi restricționați.

La acțiune au participat și polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al IPJ Sibiu, alături de alte structuri operative și de Serviciul Român de Informații.

Polițiștii atrag atenția că astfel de substanțe sunt strict reglementate prin lege, iar deținerea sau utilizarea lor fără drept poate reprezenta un risc major pentru siguranța publică.

Reprezentanții IPJ Alba precizează că persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege pe parcursul procesului penal.