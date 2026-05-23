Pe scurt: Povestea lui Hasan Diab, medic rezident la ATI Sibiu, arată cum deschiderea și sprijinul colegilor pot face diferența pentru tinerii veniți din străinătate.

Hasan Diab, medic originar din Liban, a ajuns în România în 2013, după ce a descoperit întâmplător un anunț despre burse pentru studenți la medicină pe poarta Ambasadei României din Liban. Potrivit povestirii publicat pe pagina Spitalului Județean Sibiu, Hasan nu plănuia să studieze în România, dar a decis să aplice după ce a fotografiat anunțul. După o lună și jumătate, a primit răspunsul: fusese acceptat la studii medicale în București.

„La noi medicina costă foarte mult și nu oricine poate să o facă”, explică Hasan, care a urmat anul pregătitor la București, unde a învățat limba română, apoi Facultatea de Medicină Generală. Adaptarea a fost mai ușoară decât se aștepta: „N-am avut probleme. Dacă nu vorbeam bine, oamenii mă ajutau, mă înțelegeau”, spune el. Deschiderea românilor l-a ajutat să se integreze rapid și să învețe limba.

După finalizarea facultății în 2020, Hasan a trebuit să aștepte din cauza procedurilor administrative pentru studenții străini, timp în care a făcut un an de pregătire în cardiologie. În 2023, a început rezidențiatul în Anestezie și Terapie Intensivă la Sibiu. „Am zis că poate am nevoie de puțină liniște după București”, povestește el, menționând că aglomerația și traficul din Capitală deveniseră obositoare. La Sibiu, timpul câștigat i-a permis să se concentreze pe studiu și pe viața personală.

Decizia de a alege specializarea ATI a venit după ce o doctoriță din cardiologie i-a sugerat că i s-ar potrivi acest domeniu. „Am auzit că aici sunt mai puțini rezidenți și faci mai multe lucruri practic. Și chiar așa a fost”, spune Hasan. Relația cu medicii și colegii din Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu l-a surprins plăcut: „Nu mă așteptam să fie atât de bine. M-au primit de la început și nu m-au judecat că nu știam tot sau că nu vorbeam perfect româna.”

Hasan subliniază diferența față de experiențele din București: „Aici medicii specialiști stăteau cu noi, ne explicau totul de la A la Z, ne arătau fiecare manevră. Nu exista distanța aceea între medici și rezidenți.” Acest tip de relație l-a ajutat să capete încredere și să învețe mai repede. „Mi-am dat seama că îmi place specializarea asta. Vin la muncă și nici nu mă uit la ceas să văd când trebuie să plec acasă.”

Sprijinul primit din partea colegilor și a coordonatorilor, Conf. Dr. Alina Bereanu și Conf. Dr. Mihai Sava, a fost esențial pentru integrarea sa. „Când cineva îți explică și te învață, nu te mai sperie ce vezi în ATI. Înțelegi că poți să ajuți și că poți să tratezi.”

Deși mulți medici aleg să plece în alte țări europene, Hasan spune că nu mai dorește să emigreze: „Și eu am avut un gând să mă duc în Germania sau în altă țară, dar acum nu cred că mai vreau.” A discutat cu foști colegi care au plecat și spune că mulți dintre ei regretă decizia. „Poate sunt salarii mai mari, dar aici am văzut medici care explică, te învață și te ajută. Pentru mine asta contează foarte mult.”

În România, Hasan nu s-a simțit marginalizat: „M-am simțit tratat ca Hasan, nu ca un străin sau ca un libanez.” Familia sa se află încă în Liban, afectată de război. „Casa mea a fost distrusă și acum membri familie mele sunt refugiați într-o altă zonă”, povestește el. „Acolo oamenii nu se mai gândesc la viitor. Se gândesc doar dacă trăiesc sau nu mâine.”

În contrast cu nesiguranța din țara natală, România și Sibiul au devenit pentru Hasan locul în care și-a găsit echilibrul: „Aici m-am liniștit.”

Medicii coordonatori de la ATI Sibiu apreciază implicarea și seriozitatea lui Hasan Diab

Conf. Dr. Alina Bereanu, medic șef de secție ATI, spune despre Hasan: „Dr. Hasan Diab s-a remarcat constant prin seriozitate profesională, implicare activă și interes. Pe parcursul stagiilor desfășurate în cadrul Clinicii ATI a SCJU Sibiu, acesta a demonstrat responsabilitate, capacitate de integrare în echipa medicală și o preocupare continuă pentru aprofundarea cunoștințelor teoretice și perfecționarea abilităților clinice specifice specialității.”

În cadrul Clinicii ATI și la Centrul de Simulare al Facultății de Medicină a ULBS, medicii rezidenți, inclusiv Hasan, participă la activități educaționale și workshopuri, precum simpozionul „Provocări și strategii în ventilația mecanică în UPU și ATI”, organizat împreună cu Dr. Bogdan Csillag, medic șef UPU-SMURD. Astfel de activități contribuie la formarea unei noi generații de medici bine pregătiți și implicați în îngrijirea pacientului critic.

Experiența lui Hasan Diab la Sibiu reflectă modul în care integrarea medicilor străini în sistemul medical românesc poate aduce beneficii atât profesionale, cât și personale.