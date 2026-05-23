Pe scurt: Vara începe cu vreme caldă și puține ploi, mai ales în vestul țării. Vezi cum va fi vremea de Rusalii și în prima lună de vară.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) estimează că începutul verii va aduce temperaturi ușor peste normalul perioadei și precipitații deficitare în cea mai mare parte a țării, potrivit prognozei pentru intervalul 25 mai – 22 iunie, publicată de HotNews.ro.

În săptămâna care cuprinde minivacanța de Rusalii, între 30 mai și 1 iunie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice perioadei, cu posibile creșteri ușoare în regiunile vestice și scăderi ușoare în cele estice. ANM precizează că „regimul pluviometric va fi deficitar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în zonele montane”, ceea ce înseamnă că nu sunt așteptate ploi semnificative în această perioadă.

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de media climatologică. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, însă în regiunile vestice și nord-vestice se așteaptă un deficit pluviometric local.

Potrivit ANM, jumătatea vestică a țării va resimți cel mai mult această tendință de temperaturi peste normal și lipsa ploilor, în timp ce restul teritoriului va avea valori apropiate de cele obișnuite pentru începutul verii. Pentru detalii suplimentare despre evoluția vremii până la final de iunie, consultați și articolul Cum va fi vremea până la final de iunie: temperaturi peste normal și puține ploi.

Prognoza ANM pentru perioada 25 mai – 22 iunie indică faptul că prima lună de vară va fi marcată de temperaturi peste medie, în special în vest, și de precipitații sub nivelul obișnuit, mai ales în zonele montane și nord-vestice.