Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu a emis în acest an zeci de autorizații pentru tăierea arborilor și defrișări, potrivit raportului prezentat de instituție.

Zeci de autorizații pentru tăierea nucilor

Datele oficiale arată că în 2025 au fost emise:

43 de autorizații pentru tăierea nucilor;

o autorizație pentru defrișarea unei plantații;

cinci autorizații pentru defrișări.

Instituția a mai emis și 78 de avize consultative necesare pentru eliberarea atestatelor de producător.

Activitate reglementată strict

Tăierea nucilor este reglementată prin legislația agricolă și silvică, iar proprietarii au nevoie de aprobări speciale pentru intervenții asupra arborilor.

Direcția Agricolă Sibiu gestionează documentațiile și verificările necesare înaintea emiterii autorizațiilor.