Pe scurt: **Hunedoara: Un mort și un rănit grav în urma a două accidente rutiere** O persoană a murit și una a fost grav rănită în urma a două accidente rutiere grave care s-au produs în ultimele 12 ore, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara.

Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă seară pe autostrada A1, între localitățile Orăștie și Sebeș, după ce un autoturism a intrat în remorca unui camion care circula în aceeași direcție

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Detașamentului de Pompieri Orăștie, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean. Salvatorii au găsit în autoturism un bărbat încarcerat și aflat în stare de inconștiență.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, în accident au fost implicați doar cei doi șoferi, fiecare aflându-se singur în vehiculul pe care îl conducea.

„La sosirea salvatorilor, șoferul autoturismului care a intrat în remorcă era încarcerat și în stare de inconștiență. După acordarea îngrijirilor medicale, echipajul SAJ a transportat persoana rănită la UPU Alba Iulia, pentru asistență medicală de specialitate. Conducătorul auto al camionului cu remorcă nu a avut nevoie de îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții ISU Hunedoara.

Pompierii au intervenit pentru extragerea victimei dintre fiarele autoturismului, iar traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pe durata intervenției.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.