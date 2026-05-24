Circulația rutieră este complet blocată duminică după-amiază pe DN7, între Căciulata și Brezoi, în urma unui accident produs între două mașini și o motocicletă.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, accidentul a avut loc pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 200+100 – 200+100 de pe DN7 și a implicat două autoturisme și o motocicletă. În urma impactului, o persoană a fost rănită.
La fața locului intervin echipaje ale Poliției Rutiere, Ambulanței și o echipă de intervenție a drumurilor. Reprezentanții autorităților au precizat că partea carosabilă era uscată în momentul producerii accidentului.
Din cauza intervenției echipajelor și a cercetărilor efectuate la locul accidentului, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers.
Autoritățile estimează că circu
