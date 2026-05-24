Locuitorii din Tocile au fost avertizați duminică seara după ce un urs a fost observat pe strada Pădurii din localitate.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, prezența animalului a fost semnalată printr-un apel la 112, iar autoritățile au intervenit imediat.
La fața locului a fost trimis un echipaj SMURD pentru asigurarea măsurilor specifice, în timp ce populația din zonă a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.
Autoritățile le recomandă oamenilor să evite zona, să nu încerce să se apropie de animal și să sune imediat la 112 dacă observă ursul.
