Pe scurt: Șlapii de plajă pot costa scump în vacanță: de la 50 de euro pe un traseu montan din Italia până la 375 de euro dacă ești prins la volan în Franța. Iată unde sunt interzise și ce amenzi riscă turiștii.

Purtarea șlapilor poate părea o alegere banală de vacanță, dar în mai multe destinații europene aceasta atrage amenzi consistente. Potrivit Libertatea, regulile vizează trasee montane, șoferii aflați la volan și zonele istorice din orașe, cu sancțiuni care pornesc de la 50 de euro și pot urca până la 2.500 de euro.

Parcul Național Cinque Terre interzice șlapii din 2019, cu amenzi de până la 2.500 de euro

În Parcul Național Cinque Terre din Italia, din 2019 este interzisă purtarea șlapilor, sandalelor sau a oricărei încălțăminte cu talpă netedă pe traseele montane. Decizia a venit după ce echipele de salvare au intervenit în mod repetat pentru turiști blocați sau răniți după ce alunecaseră pe stânci. Încălțămintea de plajă este considerată periculoasă și poate îngreuna operațiunile de salvare. Vizitatorii care ignoră panourile de avertizare riscă amenzi între 50 și 2.500 de euro, în funcție de gravitatea situației și de amploarea intervenției necesare.

Șoferii și turiștii din orașe, vizați de reguli similare în Spania, Grecia și Croația

În mai multe țări europene, purtarea șlapilor la volan poate atrage sancțiuni rutiere. În Spania, poliția rutieră poate aplica o amendă de până la 200 de euro dacă apreciază că încălțămintea compromite siguranța șoferului. În Grecia, amenda poate ajunge la 100 de euro, în Franța sancțiunea poate fi de până la 375 de euro, iar restricții similare există și în anumite regiuni din Portugalia.

La nivel urban, autoritățile din Split, Croația, au interzis plimbările prin centrul vechi în costume de baie sau în încălțăminte excesiv de informală, inclusiv șlapi de plajă. Turiștii prinși că încalcă aceste norme riscă o amendă de aproximativ 150 de euro.

Codul vestimentar strict exclude șlapii și din anumite restaurante de lux, baruri exclusiviste sau atracții culturale. Faimoasa sală de operă La Scala din Milano interzice accesul persoanelor cu ținute considerate neadecvate, inclusiv încălțăminte de plajă.

Personalul companiilor aeriene atrage atenția că șlapii nu sunt recomandați nici pentru zboruri, din motive atât de siguranță, cât și de igienă.