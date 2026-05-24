Pe scurt: O scurgere de substanțe chimice a forțat evacuarea unui cartier din Orange County, California — la câțiva pași de Disneyland. MAE le cere românilor din zonă să urmeze instrucțiunile autorităților și să sune la 911 în caz de pericol.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis duminică, 24 mai 2026, o atenționare pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească pe Coasta de Vest a Statelor Unite. Potrivit Agerpres, autoritățile americane au declarat stare de alertă pentru statul California și au dispus evacuarea obligatorie în regiunea Orange County, ca urmare a unei scurgeri de substanțe chimice.

Perimetrul vizat de măsura de evacuare este delimitat astfel: la nord de Trask Avenue, la sud de Ball Road, la est de Valley View Street și la vest de Dale Street, în Santa Barbara County. MAE precizează că în proximitatea acestui perimetru se află zone de interes turistic din regiunea Anaheim, inclusiv parcul de distracții Disneyland.

Patru centre de evacuare și adăpost temporar, deschise în Orange County

Autoritățile americane au înființat patru centre de evacuare și adăpost temporar pentru persoanele afectate. Acestea se află la următoarele adrese:

Freedom Hall — 16801 Euclid Street, Fountain Valley, California 92708

Savanna High School — 301 North Gilbert Street, Anaheim, California 92801

Kennedy High School — 8281 Walker Street, La Palma, California 90623

Ocean View High School — 17071 Gothard Street, Huntington Beach, California 92647

MAE le recomandă cetățenilor români să respecte instrucțiunile autorităților americane și să apeleze numărul de urgență 911 în caz de pericol iminent.

Totodată, ministerul reamintește că aplicația „Călătorește informat" este disponibilă atât pe Google Play, cât și pe App Store, și oferă informații actualizate și sfaturi de călătorie pentru românii aflați în străinătate.