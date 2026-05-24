Biserica Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Ilie II” din Sibiu urmează să beneficieze de lucrări de reabilitare, după ce Consiliul Local Sibiu va supune aprobării un proiect de hotărâre privind alocarea unei finanțări în valoare de 100.000 de lei.

Biserica Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Ilie II” din Sibiu va fi reabilitată cu 100.000 de lei. Suma este prevăzută în Legea bugetului de stat pe anul 2026 și va fi acordată din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Potrivit raportului de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre, finanțarea va fi acordată printr-un protocol încheiat între Municipiul Sibiu și Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ilie II” Sibiu.

Fondurile sunt destinate lucrărilor de reabilitare

Documentele arată că suma de 100.000 de lei a fost alocată special pentru „Reabilitare Biserică Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ilie II Sibiu”, fiind prevăzută în Anexa nr. 7/03 a Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat.

Conform proiectului de hotărâre, banii vor fi utilizați pentru executarea lucrărilor de reabilitare la biserica situată pe strada Oncesti nr. 14 din municipiul Sibiu. „Se aprobă acordarea finanțării în sumă de 100.000 lei, în vederea executării lucrărilor de reabilitare la biserica din str. Oncesti nr. 14”, se arată în documentația supusă aprobării.

Protocol între Primăria Sibiu și parohie

Prin același proiect se propune aprobarea protocolului de finanțare ce urmează să fie încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Sibiu și Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ilie II” Sibiu.

Documentul stabilește condițiile în care va fi acordată finanțarea și modul de utilizare a fondurilor publice destinate lucrărilor.

Proiectul de hotărâre urmează să fie discutat și votat în ședința Consiliului Local Sibiu de la finele lunii mai.