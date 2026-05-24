CSU Sibiu a câștigat al doilea joc din seria pentru locurile 7-8 cu FC Argeș, scor 100-93, după ce a întors rezultatul în ultimul sfert.
Argeșenii aveau 1-0 la general și un succes al lor în Sala Transilvania însemna finalul sezonului pentru ambele echipe.
FC Argeș a controlat primul sfert, la capătul căruia conducea cu 23-20. Piteștenii și-au adjudecat și al doilea sfert cu 29-24.
Al treilea sfert a fost unul echilibrat, adjudecat la limită de „vulturi”: 24-23.
Cu M. Randolpf Jr. imperial, CSU a făcut spectacol în ultimul sfert, câștigat autoritar. De la 78-83 în minutul 35, CSU a revenit senzațional.
Astfel, echipa lui Dan Fleșeriu s-a impus cu 100-93 și va disputa ultimul meci al sezonului la Pitești.
La ultimul meci ca jucător activ, bosniacul Adamovic a jucat doar 5 minute în duelul cu piteștenii.
M. Randolph Jr a fost cel mai bun jucător al lui CSU, cu 29 de puncte, secondat de Smith (17 puncte) și Pratt (13 puncte).
