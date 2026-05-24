Noi imagini publicate de pasionații de infrastructură de pe șantierul secțiunii 2 Boița – Cornetu a Autostrăzii Sibiu – Pitești au atras atenția asupra unei diferențe vizibile între cele două galerii ale tunelului Boița 1. Galeria din dreapta pare mai lată decât cea din stânga, iar reprezentanții de la Drumuri au explicat motivul acestei particularități constructive.

potrivit Economica.net.

„A1 Boița: Internetul a EXPLODAT! De ce pare tunelul drept MAI MARE decât cel stâng?", este titlul celei mai noi postări cu secțiunea Mapa – Cengiz din A1 Sibiu – Pitești.

„Pentru că are banda pentru vehicule lente. Din cauză că pe sensul acela circulă vechiculele grele care urcă mai greu și ca să se permită traficul rapid, au banda separată ca să se evită depășirile, care nu sunt permise în spații închise. Boița 2 va fi la fel…dar invers”, explică reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) la solicitarea ECONOMICA.NET.

Comentând imaginile, unii pasionați spun că abia acum remarcă acest detaliu.

„Mi se pare mie, sau cele două intrări în tunelul Boița au forme și dimensiuni diferite?”, întreabă un comentator.

„Nu ți se pare. Sunt diferite pentru că fiecare portal e adaptat terenului și structurii muntelui. Exact genul de detaliu care arată cât de complexă e lucrarea asta la A1 Boița”, îi răspunde un pasionat.

„E mai lat si o sa aibă 3 benzi, banda suplimentară pentru vehiculele mai lente la urcare. Cealaltă galerie are 2 benzi, fara benzi de urgență in tunelurile acestea”, spune un alt pasionat.

Tunelul de la Boița1 este format din două galerii de 264 m (sensul Sibiu–Pitești) și 247 m (sensul Pitești–Sibiu).

Amintim că la Tunelul Robești (900 m), ambele galerii au fost străpunse.

Turcii vor avea de construit șapte tuneluri

Traseul Secțiunii 2 (Boița – Cornetu) din Autostrada Sibiu – Pitești (A1) este de o complexitate tehnică ridicată și cuprinde 7 tuneluri rutiere în lungime totală de aproximativ 5 km, 24 de poduri și 24 de viaducte, cu o lungime însumată de aproximativ 11 km.

Când întreaga autostradă Sibiu – Pitești va fi finalizată, România va beneficia de o conexiune continuă pe Coridorul 4 Pan-European, aproximativ 850 km de drum de mare viteză, de la punctul de frontieră Nădlac la portul Constanța.

Contractul, finanțat prin Programul Transport (PT), are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA).

Autostrada Sibiu – Pitești, secțiunea 2 Boița – Cornetu

Constructor: Mapa-Cengiz

Lungime lot: 31,33 km

Durata Contract: 68 de luni

Valoare Contract: 4,25 de miliarde de lei

Principalele lucrări de artă:

– 48 de poduri si viaducte cu lungimi intre 32 m si 843 m;

– 7 tuneluri cu lungime intre 247 m si 1536 m.