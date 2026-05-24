FC Hermannstadt a câștigat duminică cu 3-2, în prima manșă a barajului de menținere/promovare cu FC Voluntari.

Fostul atacant al Sibiului, Ianis Stoica a fost suporter de lux pentru FC Hermannstadt în tribună, unde s-au regăsit aproape 7000 de spectatori.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Cum era de așteptat, Dorinel Munteanu a mizat pe echipa care a învins FCSB, în ultima etapă din play-out.

Foto: Diana Maier / DAM Creative Studio

La ilfoveni, printre titulari au fost trei foști jucători de la CSC 1599 Șelimbăr: Schieb, Babic și Crișan.

După un început de tatonare, ilfovenii devin periculoși pe flancul drept, în minutul 17, Lazar a ieșit și a blocat din fața lui Babic. Neguț are o incursiune bună în minutul 22, dar întârzâie pasa și este blocat în momentul șutului. La faza următoare, I. Stoica respinge din fața porții o minge foarte periculoasă.

Foto: Diana Maier / DAM Creative Studio

După un atac prelungit, Căpușă pleacă de la limita ofsaidului, salvează o minge chiar de pe tușă, Cr. Neguț ia acțiunea pe cont propriu, driblează în careu și finalizează frumos. VAR-ul analizează poziția lui Căpușă, iar golul este validat și FC Hermannstadt are 1-0.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Jocul se încinge, plouă cu cartonașe galbene, dar jocul ilfovenilor se dărâmă. Sibienii ratează o ocazie uriașă în minutul 36, când Balaure recuperează o minge în prejma careului advers, dar în loc să tragă, încearcă o pasă spre Buș, care nu ajunge la destinație.

Foto: Diana Maier / DAM Creative Studio

În bună dispoziție de joc, Neguț scapă din nou spre poarta adversă după o acțiune personală, dar trage slab, în brațele portarului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

În minutul 45, vine golul desprinderii, după ce Buș a ratat din situație de unu la unu cu portarul, mingea a ajuns la Balaure, care a înscris cu un șut din prima, din 14 metri! A fost 2-0 la pauză pentru sibieni.

Foto: Diana Maier / DAM Creative Studio

Previzibil, Dorinel Munteanu l-a înlocuit la pauză pe Ciubotaru, care primise un cartonaș galben. FC Hermannstadt începe bine partea secundă și Buș face 3-0 în minutul 47, după pasa decisivă de la Căpușă.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ilfovenii reintră în meci în minutul 53, după o acțiune a lui Guțea care a scăpat ușor de Căpușă, iar M. Roman înscrie din 5 metri.

FC Voluntari mai înscrie o dată în minutul 55, când Crișan punctează cu o lovitură de cap, fază la care portarul Lazar nu a ieșit dintre buturi.

Foto: Diana Maier / DAM Creative Studio

Este rândul sibienilor să se clatine și Babic este aproape de egalare. Apoi, bulgarul Chorbadzhiyski gafează în minutul 74, când faultează la limita careului, fază la care a riscat un penalty.

Foto: Diana Maier / DAM Creative Studio

Nimeni nu mai riscă ceva pe final de meci, Lazar și Stoica dau emoții defensivei sibiene pe final, când se încurcă unul pe celălalt. Se termină 3-2 pentru FC Hermannstadt, după un meci frumos.

Returul barajului de menține/promovare se va disputa pe 1 iunie, la Voluntari.

FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă (Issah 77), I. Stoica, Chorbadzhiyski (Karo 77), Ciubotaru (Stancu 46) – Balaure, Albu (Afalna 70), Zargary – Neguț, Chițu, Buș (Gjorgjievski 56). Antrenor: D. Munteanu.