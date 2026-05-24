Raluca Turcan a transmis un mesaj cu ocazia aniversării a 151 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal, subliniind rolul istoric al formațiunii în dezvoltarea României și reafirmând sprijinul pentru liderul liberal Ilie Bolojan.

Deputata liberală a afirmat că PNL rămâne „cel mai vechi partid politic din țară” și una dintre puținele construcții politice care au rezistat „încercărilor istoriei”, susținând că longevitatea partidului se bazează pe „modernizare, libertate și interes național”.

În mesajul publicat duminică, Turcan a făcut referire și la actualul context politic, pe care l-a descris drept unul tensionat. Aceasta a declarat că PNL este pregătit inclusiv pentru trecerea în opoziție, dacă va considera că este necesar pentru păstrarea principiilor partidului.

„Dacă va fi nevoie să intrăm în opoziție, o vom face cu demnitate și cu fruntea sus”, a transmis Raluca Turcan, precizând că pentru liberali „puterea nu poate deveni un scop în sine”.

Deputata a susținut că partidul va continua să apere „stabilitatea economică, disciplina bugetară, investițiile, reformele și credibilitatea externă a statului român”, indiferent dacă se va afla la guvernare sau în opoziție.

Totodată, Raluca Turcan și-a exprimat susținerea pentru Ilie Bolojan, pe care l-a descris drept „unul dintre cei mai serioși și credibili lideri politici ai României de astăzi”.

În mesajul aniversar, liderul liberal a trecut în revistă și momentele istorice în care PNL a avut un rol important, precum obținerea Independenței României în 1877, Marea Unire din 1918, adoptarea Constituției din 1923, dar și susținerea parcursului euro-atlantic al țării după 1990.

„De 151 de ani, PNL a ales să construiască atunci când alții au ales să dărâme”, a transmis Raluca Turcan la finalul mesajului aniversar dedicat partidului liberal.