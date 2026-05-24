Pe scurt: Un metal pe care probabil nu l-ai auzit niciodată bate aurul la preț și e aproape imposibil de extras — iată de ce rodiul valorează o avere.

Nici aurul, nici platina nu sunt cele mai scumpe metale de pe planetă. Titlul îi aparține rodiului, un element extrem de rar care se tranzacționează la peste 20.000 de euro pe uncie — adică 30 de grame. Aurul și platina rămân mult în urmă, potrivit Mediafax.

Rodiul are simbolul chimic Rh și numărul atomic 45. Face parte din grupa metalelor platinei, alături de paladiu, iridiu și platină. Este strălucitor, alb-argintiu și extrem de rezistent la coroziune.

Rodiul nu se extrage direct din sol — raritatea îi explică prețul

Principala explicație pentru prețul său astronomic este raritatea. Rodiul nu se extrage direct din sol, ci este recuperat ca subprodus la rafinarea altor metale, în special a platinei. Procesul este complex și costisitor, oferta globală este mică, producătorii sunt puțini, iar cererea rămâne ridicată.

Africa de Sud și Rusia controlează împreună aproximativ 80% din producția mondială. Zimbabwe are și ea o prezență relevantă, iar Canada și SUA produc cantități mici, de obicei ca subprodus al nichelului.

Principalele surse sunt trei complexe miniere majore. Complexul Bushveld din Africa de Sud este cel mai important din lume, unde activează companii precum Anglo American Platinum și Impala Platinum. Norilsk, în Rusia, este una dintre cele mai mari exploatări de nichel și metale din grupa platinei. Great Dyke, în Zimbabwe, este o centură minerală bogată în platină, paladiu și rodiu.

Industria auto, principalul consumator de rodiu la nivel global

Industria auto este principalul consumator. Rodiul este folosit în catalizatoare pentru reducerea emisiilor poluante ale vehiculelor, transformând gazele toxice în compuși mai puțin nocivi. Are aplicații și în bijuterii, ca strat protector pentru aur alb sau argint, conferindu-le strălucire și rezistență la uzură, dar și în electronică și industria chimică, datorită conductivității ridicate și rezistenței la temperaturi extreme.

Producția de rodiu depinde aproape în totalitate de mineritul de platină. Concentrarea în câteva țări îl face extrem de vulnerabil la fluctuații de preț: puțini producători, ofertă limitată și cerere constantă.