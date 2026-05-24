O fetiță de 10 ani a fost lovită de un bărbat cu trotineta, duminică, după-amiaza pe strada Doamna Stanca.

„Un echipaj SMURD a intervenit de urgență pe strada Doamna Stanca din Șelimbăr pentru a acorda îngrijiri medicale unei minore în vârstă de 10 ani care a fost acroșată de o persoană care se deplasa pe trotinetă.

Minora a suferit un traumatism cranian și multiple contuzii. Este transportată la CPU Luther conștientă”, a transmis Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.