Pe scurt: Potrivit unui document, firma care administrează restaurantul din Londra ar fi încălcat contractul de închiriere din cauza restanțelor la plata chiriei.

Paul Nicolau, ”alias” Pescobar, a reacționat într-un mesaj pe Fascebook după ce presa a scris că celebrul său restaurant din Londra, din Camden Market, a fost închis din cauza datoriilor la chirie.

”Eu la Londra închid trei locații, care aveau program de 6 ore, pentru a ne reloca în altul cu program prelungit. Și legat de datoria de 10.000 de lire sterline, eu am acolo garanții de 100.000 de lire sterline, i-am înștiințat că vreau să plec de o lună și nu mai vreau. Nu mi-am mai recuperat niciodată garanțiile. Eu mai deschid la Viena, la București, la Bran. Am cel mai mare lanț de restaurante din Europa și după ce le-am închis pe cele trei din Londra”, a reacționat într-o postare pe Facebook Pescobar.

Informația privind închiderea restaurantului din Londra a fost publicată pe pagina de Facebook „Anunțul UK”, unde a apărut și o notificare oficială lipită pe ușa localului. Potrivit documentului, firma care administrează restaurantul ar fi încălcat contractul de închiriere din cauza restanțelor la plata chiriei.

Conform notificării afișate la intrare, proprietarii spațiului au aplicat procedura legală de „re-entry”, care permite recuperarea posesiei imobilului în cazul nerespectării contractului de către chiriaș. Documentul menționează că restanțele la chirie ar fi depășit șapte zile.

Situația vine la aproximativ 14 luni după inaugurarea restaurantului „Octopus Kebab”, când Paul Nicolau anunța încasări de peste un milion de lire sterline în primul weekend de funcționare. La acel moment, antreprenorul declara că investiția pentru deschiderea localului s-a ridicat la aproximativ 450.000 de lire sterline.