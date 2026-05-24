Polițiștii sibieni trag un semnal de alarmă cu privire la o nouă metodă de fraudă online, care circulă în această perioadă prin intermediul mesajelor SMS.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, mai mulți cetățeni primesc mesaje false prin care sunt informați despre presupuse amenzi rutiere neachitate și sunt îndemnați să acceseze linkuri pentru verificare sau plată.

Mesajele folosesc formulări alarmante și fac referire la penalități, executări silite sau alte consecințe legale, încercând astfel să determine destinatarii să acceseze pagini web neoficiale și să introducă date personale sau bancare.

Recomandările polițiștilor

Poliția Sibiu le recomandă cetățenilor:

să nu acceseze linkurile primite prin SMS din surse necunoscute;

să nu furnizeze date personale, bancare sau parole de autentificare;

să verifice informațiile exclusiv prin intermediul platformelor oficiale;

să raporteze astfel de tentative autorităților competente.

„Fiți vigilenți! Verificați întotdeauna autenticitatea mesajelor primite și nu oferiți date personale unor surse neconfirmate”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Polițiștii atrag atenția că instituțiile publice nu solicită plata amenzilor prin linkuri trimise prin SMS și recomandă prudență sporită în fața mesajelor care creează presiune sau induc panică.