Pe scurt: În loc de 8 zile pe mare, ovinele românești ajung acum în Algeria în două ore și jumătate. Cum a schimbat transportul aerian regulile jocului în exportul de animale vii.

România a realizat primul transport aerian cargo de ovine către Algeria, livrând peste 4.000 de animale într-un zbor de aproximativ două ore și jumătate. Operațiunea a fost anunțată duminică, 24 mai 2026, de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care o descrie drept o premieră logistică în exportul zootehnic, potrivit Mediafax.

Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu, a declarat că noua metodă de transport plasează carnea românească într-un segment de piață superior: „Folosirea de zboruri cargo pentru a importa ovine din România plasează calitatea cărnii românești într-un segment super-premium.” Oficialul a subliniat că diferența față de transportul maritim este semnificativă: „Ovinele ajung la destinație în doar două ore și jumătate, spre deosebire de un transport maritim care poate dura până la 8 zile.”

Bociu a mai afirmat că operațiunea confirmă poziția României pe o piață deschisă recent: „Avem o confirmare clară a încrederii pe care am câștigat-o într-o piață nouă pe care am deschis-o anul trecut. Calitatea și siguranța sanitar-veterinară definesc această colaborare.” ANSVSA a precizat că alte transporturi similare sunt programate în perioada următoare.

Algeria și-a asigurat întreg necesarul de ovine pentru 2026 exclusiv din România

ANSVSA a transmis că Algeria a decis ca întreg necesarul de ovine pentru anul 2026, inclusiv pentru sărbătoarea Eid al-Adha, să fie asigurat exclusiv din România, în contextul extinderii colaborării comerciale dintre cele două state. Decizia vine după ce, în ultimele 30 de zile, peste 600.000 de ovine au fost exportate către Algeria, toate transportate la bordul mai multor nave special autorizate.

Transportul aerian vine ca o completare a rutei maritime deja active și reprezintă o schimbare de abordare în ceea ce privește bunăstarea animalelor în tranzit. Reducerea drastică a timpului de transport — de la până la opt zile pe mare la sub trei ore pe calea aerului — este prezentată de autorități drept un avantaj atât logistic, cât și sanitar-veterinar.

ANSVSA a explicat că exportul de animale vii rămâne necesar din cauza capacității încă limitate de procesare internă, în raport cu cererea externă. Instituția nu a precizat volumul total estimat pentru restul anului sau valoarea comercială a contractelor în derulare.