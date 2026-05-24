Documentația urbanistică pentru terenul de pe strada Andrei Șaguna, unde mai multe clădiri au fost parțial demolate în ultimii ani, a ajuns pe masa consilierilor locali. Proiectul prevede construirea unui imobil cu funcțiuni mixte, care va avea până la șapte niveluri, dintre care două subterane, și 55 de locuri de parcare amenajate în subsol.

Este vorba despre un Plan Urbanistic Zonal pentru zone construite protejate (PUZCP), intitulat „Construire imobil cu funcțiuni mixte”, care vizează un teren cu suprafața de 2.395 de metri pătrați, aflat pe strada Andrei Șaguna nr. 11, rezultat în urma comasării parcelelor de la numerele 11, 13 și 15.

Ce se va construi pe terenul fostelor clădiri demolate

Pe amplasamentul aflat vizavi de Prefectura Sibiu existau, până recent, trei clădiri care au fost parțial demolate, fiind păstrate doar fațadele de la stradă și subsolurile istorice.

Pe terenul respectiv, societatea Printax Invest SRL, deținută de omul de afaceri Dumitru Ghișe, intenționează să construiască o clădire cu funcțiuni mixte, care va include locuințe colective, spații turistice, birouri, servicii medicale, comerț, alimentație publică și funcțiuni administrative.

Documentația urbanistică arată că noua construcție trebuie să respecte specificul arhitectural al zonei istorice și să integreze elementele existente.

Fațadele și pivnițele istorice vor fi păstrate

Potrivit studiului istoric realizat pentru elaborarea PUZ-ului, fațadele existente și pivnițele istorice trebuie păstrate integral și integrate în noul proiect.

Mai mult, reabilitarea fațadelor va trebui realizată folosind materiale compatibile cu structura istorică a clădirilor.

Noua construcție va avea forma literei „U”, specifică tendințelor urbanistice ale secolului al XIX-lea, și se va racorda la calcanele existente din zonă. De asemenea, proiectul prevede respectarea coloritului istoric al clădirilor din zonă.

Funcțiuni publice obligatorii la parter

Documentația prevede că parterul clădirii orientate spre strada Andrei Șaguna va trebui să includă obligatoriu funcțiuni de interes public. Astfel, aici ar putea funcționa cabinete de avocatură, birouri notariale, spații de consultanță, servicii sau alte activități compatibile cu zona centrală a orașului.

La etajele superioare vor putea fi amenajate birouri și spații de locuire.

În proiect se precizează clar că nu sunt permise clădirile exclusiv rezidențiale, dezvoltarea fiind gândită ca un imobil mixt.

Regim de înălțime și arhitectură modernă integrată în zona istorică

Clădirea propusă va putea avea, la frontul stradal de pe Andrei Șaguna, un regim de înălțime de (1-2)S+P+2+3M, cu o înălțime maximă la coamă de 18,50 metri.

În partea din spate a parcelei vor fi permise construcții cu regim maxim de (1-2)S+P+4, fără depășirea cotei maxime a clădirilor de la stradă.

Arhitectura viitorului imobil este descrisă în documentație ca fiind „de factură modernă, dar integrată în arhitectura zonei prin preluarea și reinterpretarea elementelor arhitecturale tipice”.

Balcoanele și elementele de tip „bow-window” vor fi permise doar spre interiorul parcelei.

Totodată, pe acoperiș vor putea fi instalate panouri solare și pompe de căldură, însă exclusiv în zonele care nu sunt vizibile dinspre stradă.

55 de locuri de parcare amenajate în subteran

Toate locurile de parcare vor fi amenajate în subsolurile clădirii.

Proiectul prevede 25 de locuri de parcare la primul subsol și alte 30 la al doilea subsol, în total 55 de locuri.

Accesul auto în incintă se va realiza printr-un gang prevăzut cu poartă sau barieră.

„Porțile se vor deschide exclusiv spre interiorul gangului, iar amplasarea barierelor se va face la minimum 5 metri față de aliniament, astfel încât staționarea pentru validarea accesului să se realizeze în afara circulației publice”, se arată în documentația urbanistică.

Spații verzi reduse din cauza pivnițelor istorice

În ceea ce privește amenajările verzi, documentația precizează că spațiile verzi pe sol natural nu sunt obligatorii, din cauza necesității păstrării și integrării pivnițelor istorice existente.

Totuși, proiectanții recomandă realizarea unor zone verzi amenajate peste subsoluri, cu vegetație înaltă rezistentă, pentru a asigura umbrirea naturală în timpul verii.

Planul Urbanistic Zonal urmează să fie analizat și votat de consilierii locali în cadrul unei viitoare ședințe a Consiliului Local Sibiu.