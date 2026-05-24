Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu a organizat în 2025 mai multe cursuri de calificare și instruire pentru fermieri și persoane active în agricultură.

Cursuri pentru creșterea animalelor și management agricol

Potrivit raportului instituției, trei cursuri de calificare în meseria de lucrător în creșterea animalelor au fost absolvite de 69 de persoane.

Alte cinci cursuri de instruire în domeniul agromediului au avut 98 de absolvenți, iar șase cursuri privind managementul exploatației agricole au fost finalizate de 74 de persoane.

Peste 1.300 de participanți la acțiunile de informare

Direcția Agricolă Sibiu susține că în 2025 a organizat 100 de acțiuni de informare și diseminare a măsurilor din Planul Național Strategic 2023–2027.

La acestea au participat 1.374 de persoane.

Instituția a oferit consultanță pentru accesarea fondurilor europene și pentru întocmirea documentațiilor necesare proiectelor agricole.

Sprijin pentru accesarea fondurilor europene

Potrivit raportului, 687 de potențiali beneficiari au primit consiliere privind accesarea măsurilor din Planul Național Strategic.

În același timp au fost completate 36 de fișe pentru accesarea fondurilor și au fost acordate servicii de asistență tehnică pentru proiecte agricole aflate în implementare.