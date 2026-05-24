Primăria Sibiu a început montarea ghivecelor cu mușcate în mai multe zone din oraș, continuând astfel acțiunea de înfrumusețare a spațiilor publice înaintea sezonului estival.
Reprezentanții administrației locale au anunțat că, după succesul de anul trecut, când au fost decorate Podul de la Piața Cibin, Podul Neculce și zona magazinului Dumbrava, anul acesta o nouă zonă intră pe lista podurilor împodobite cu flori: Podul Gării.
„În câteva săptămâni vor crește bogat și vor da culoare zonei”, au transmis reprezentanții Primăriei Sibiu.
Ghivecele cu mușcate au fost deja amplasate pe Podul Neculce, în Piața Unirii și pe strada Bâlea. Totodată, alte aranjamente florale pot fi văzute deja pe Podul Minciunilor, strada Cetății, Piața Mare și Piața Mică.
Primăria anunță că acțiunea va continua și în săptămâna următoare, urmând ca și alte zone din oraș să fie decorate cu flori.
Ultima oră
- Alertă în Tocile, după apariția unui urs în sat: a fost emis mesaj RO-Alert acum 3 ore
- Spectator de lux pe ”Municipal”: Ianis Stoica a venit să încurajeze pe FC Hermannstadt / foto exclusiv acum 4 ore
- CSU împinge în decisiv seria cu FC Argeș. Sibienii au zburdat în ultimul sfert din Sala Transilvania / video acum 4 ore
- Tibi Căpușă ratează returul de la Voluntari: motivul e inedit acum 5 ore
- Poliția Sibiu avertizează asupra unei noi tentative de fraudă prin SMS: „Nu accesați linkurile primite” acum 5 ore