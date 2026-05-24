Primăria Sibiu a început montarea ghivecelor cu mușcate în mai multe zone din oraș, continuând astfel acțiunea de înfrumusețare a spațiilor publice înaintea sezonului estival.

Reprezentanții administrației locale au anunțat că, după succesul de anul trecut, când au fost decorate Podul de la Piața Cibin, Podul Neculce și zona magazinului Dumbrava, anul acesta o nouă zonă intră pe lista podurilor împodobite cu flori: Podul Gării.

„În câteva săptămâni vor crește bogat și vor da culoare zonei”, au transmis reprezentanții Primăriei Sibiu.

Ghivecele cu mușcate au fost deja amplasate pe Podul Neculce, în Piața Unirii și pe strada Bâlea. Totodată, alte aranjamente florale pot fi văzute deja pe Podul Minciunilor, strada Cetății, Piața Mare și Piața Mică.

Primăria anunță că acțiunea va continua și în săptămâna următoare, urmând ca și alte zone din oraș să fie decorate cu flori.