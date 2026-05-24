Fostul atacant al sibienilor, Ianis Stoica a fost spectator de lux duminică, pe ”Municipal”, unde a asistat la meciul FC Hermanstadt – FC Voluntari 3-2.

Ianis a discutat cu foștii săi colegi și i-a încurajat înaintea partidei pe tunelul de acces. Jucătorii sibieni l-au tachinat și l-au întrebat dacă a adus și banii datorați de Amadora pentru transfer, 1,15 milioane de euro.

Cum se știe, Estrela Amadora nu a plătit niciun leu din suma de transfer, iar FC Hermanstadt a făcut memoriu la FIFA, unde a câștigat și are de primit 800.000 de euro în termen de 45 de zile.

Fără acești bani pe care se bazau în acest an, sibienii au avut probleme finaciare, având două luni restanțe la salarii. FC Hermannstadt trebuie să mai încaseze 400.000 euro pentru transferul lui Goncalves și 700.000 euro de la Federația Română de Fotbal pentru regula 5+6.

Ianis a avut un sezon decent la Amadora și a anunțat că își dorește să continue în Portugalia, deși este dorit de cluburi din țară.