Fundașul dreapta Tibi Căpușă nu va evolua pentru sibieni în returul ”barajului” de la Voluntari, pentru că și-a programat nunta pe 31 mai!

Având mari probleme de lot, antrenorul lui FC Hermannstadt a fost stupefiat să afle că fundașul dreapta Tibi Căpușă și-a programat de ceva timp nunta cu Denisa pe 31 mai! Jucătorul lui FC Hermannstadt este deja cununat civil.

Astfel, Căpușă (28 ani) nu va juca la Voluntari, dar nici nu va avea vreun coleg alături de el la fericitul eveniment.

”Acum va lipsi și Căpușă, care și-a programat nunta pe 31 mai, avem mari probleme de efectiv” a spus nemulțunit Dorinel Munteanu după meciul de pe ”Municipal”, scor 3-2.

Tehnicianul nu va avea multe soluții pe flancuri în returul ”barajului”, unde Stancu va juca în locul lui Căpușă, iar Ciubotaru pe flancul stâng, în timp ce Issah rămâne soluția de avarie.

În acest sezon, Căpușă a strâns 38 de meciuri în campionat și cupă pentru FC Hermannstadt, totalizând 3.023 de minute pe gazon.

Cum se cunoaște, lotul sibienilor este decimat de absențe, după ce Ivanov și Jair au părăsit echipa, iar Bârstan, Florescu, Kujabi, Simba și Politic sunt accidentați.