Pe scurt: Adrian Echert, deputat de Sibiu, publică pe Facebook un semnal de alarmă după ce ministrul Digitalizării, Irineu Darău, a dezvăluit că fonduri europene pentru infrastructura digitală au fost redirecționate către cheltuieli interne, nu către dezvoltare. Echert subliniază că această practică reflectă o mentalitate administrativă periculoasă pentru România.

Deputatul sibian Adrian Echert a publicat luni, 25 mai 2026, pe Facebook, un mesaj tranșant în urma declarațiilor făcute de ministrul Digitalizării, Irineu Darău. Potrivit lui Echert, Darău a spus cu subiect și predicat că bani europeni destinați infrastructurii critice a Cloudului Guvernamental au fost folosiți pentru plata salariilor și alte cheltuieli interne, în loc să fie investiți în dezvoltarea digitală a statului.

Fonduri europene pentru digitalizare, folosite pentru cheltuieli interne

„Bani europeni destinați infrastructurii critice a Cloudului Guvernamental ar fi fost folosiți pentru salarii și cheltuieli interne”, a transmis Adrian Echert, citând declarația ministrului. Deputatul subliniază că această practică reprezintă exact tipul de abordare administrativă care blochează orice reformă înainte ca aceasta să înceapă.

Mai mult, Echert atrage atenția că problema nu se rezumă doar la pierderile financiare, ci și la mentalitatea de sistem care permite astfel de decizii. „Mentalitatea aceea veche în care proiectele strategice sunt tratate ca pușculițe din care mai acoperi ‘temporar’ ce nu îți iese la final de lună”, a comentat deputatul sibian.

Lipsa disciplinei administrative pune în pericol digitalizarea statului

El avertizează că România are nevoie de o disciplină administrativă serioasă, deoarece lipsa regulilor, a controlului și a responsabilității reale duce la situații în care inclusiv digitalizarea statului este gestionată prin improvizații și mutări de fonduri între capitole bugetare, cu speranța că neregulile nu vor fi observate.

„Dacă inclusiv infrastructura digitală critică a statului ajunge administrată după logica ‘lasă că merge și așa’, nu mai vorbim doar despre incompetență birocratică, ci despre un risc real pentru siguranța și funcționarea României”, a mai transmis Adrian Echert, citând poziția ministrului Irineu Darău.