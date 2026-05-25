Pe scurt: Peste 6,6 milioane de colete au fost taxate în România la începutul lui 2026, iar platformele chineze au reacționat diferit la noua taxă.

ANAF a colectat aproape 167 de milioane de lei în primele trei luni din 2026, aplicând taxa de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare sub 150 de euro provenit din afara Uniunii Europene.

Potrivit Libertatea, măsura a fost introdusă prin Legea 239/2025 și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, fiind implementată de Guvernul Bolojan. Curierii sunt implicați în colectarea taxei de la comercianții externi.

Publicul a denumit această măsură „taxa Shein și Temu”, după cele două platforme chineze care domină livrările către România. În primele trei luni ale anului, au fost taxate 6.672.392 de colete.

Datele raportate arată că în ianuarie 2026 s-au colectat 48.920.225 de lei din 1.956.809 colete, în februarie 2026 suma a fost de 55.221.100 de lei din 2.208.844 colete, iar în martie 2026 s-au strâns 62.668.475 de lei din 2.507.739 colete.

Aceste cifre includ toate livrările sub 150 de euro din afara UE, nu doar cele expediate de Shein și Temu.

Platformele chineze reacționează diferit la introducerea taxei pe colete

Retailerul Shein a inclus taxa de 25 de lei în prețurile finale plătite de clienți încă din ianuarie 2026. Temu, în schimb, a introdus această modificare abia în aprilie, preferând să se concentreze pe extinderea rețelei sale prin atragerea afacerilor românești pe platformă. Temu găzduiește deja mai mulți comercianți locali care își vând produsele prin intermediul marketplace-ului.

Taxa de 25 de lei a fost introdusă ca răspuns la creșterea masivă a comenzilor din afara UE, în special din China. Potrivit datelor Eurostat, în 2024 au fost livrate peste 4,6 miliarde de colete cu valoare mică în statele membre, majoritatea provenind din China.

Acest volum a generat probleme de concurență neloială, riscuri privind siguranța produselor și pierderi fiscale, determinând autoritățile să adopte o taxă unică pentru coletele ieftine.

Taxa afectează în special platformele care vând accesorii, gadgeturi și articole vestimentare low-cost. Acestea trebuie să decidă dacă includ costul suplimentar în prețul produselor sau îl suportă parțial pentru a rămâne competitive. Unele platforme ar putea evita taxa prin mutarea stocurilor în depozite din Uniunea Europeană.

