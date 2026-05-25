Andreea Esca revine cu noi detalii despre proiectul cultural pe care îl pregătește în satul copilăriei sale, Porumbacu de Sus, din județul Sibiu. După ce a anunțat transformarea unei amintiri din copilărie într-un spațiu dedicat comunității și artei, prezentatoarea TV dezvăluie că „A’ lu Escana” își va deschide porțile chiar din această vară.

„În această vară o să deschidem porțile, la propriu și la figurat, unui «Cămin Cultural», varianta 2026, în Porumbacu de Sus”, a scris Andreea Esca pe pagina sa de Facebook.

Andreea Esca la Porumbacu de Sus, unde pregătește deschiderea unui fel de “Cămin Cultural”. Foto Facebook

Andreea Esca spune că își dorește ca locul să devină un spațiu viu pentru întâlniri, artă și activități dedicate tuturor generațiilor. În grădina viitorului cămin cultural vor avea loc întâlniri la cafea, expoziții, ateliere pentru copii și adulți, dar și momente artistice susținute de oameni talentați și meșteri locali.

Numele ales pentru proiect are o puternică încărcătură personală. Spațiul se va numi „A’ lu Escana”, inspirat din felul în care răspundea în copilărie atunci când era întrebată pe uliță: „A cui ești tu, copilă?”.

„Abia aștept să ne strângem la o cafea, în grădină, și să ne bucurăm de artiști talentați, meșteri iscusiți, expoziții emoționante și workshopuri pentru adulți și copii”, a mai transmis jurnalista.

Andreea Esca spune că va continua să împărtășească etapele proiectului cu cei care o urmăresc, mărturisind că pregătirile vin „cu mare drag, dar și cu multe emoții”.