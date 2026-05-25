Pe scurt: iPhone-urile din Uniunea Europeană vor putea folosi, din iOS 27, și alte protocoale de streaming în afară de AirPlay. Decizia vine după presiunile legislative ale UE și ar putea schimba modul în care utilizatorii români își conectează telefoanele la televizoare sau boxe.

După mai bine de zece ani în care utilizatorii de iPhone au avut la dispoziție doar AirPlay pentru a transmite conținut pe ecrane mai mari, Apple se pregătește să introducă suport pentru protocoale terțe de streaming, inclusiv Google Cast, începând cu iOS 27.

Informația a fost publicată de jurnalistul Mark Gurman în newsletter-ul său „Power On” și preluată de Libertatea.

Schimbarea va afecta direct utilizatorii din Uniunea Europeană, inclusiv pe cei din România, care vor putea alege un alt serviciu implicit pentru transmiterea clipurilor, fotografiilor sau sunetului de pe iPhone către televizoare sau boxe.

Decizia Apple vine ca răspuns la cerințele Actului privind Piețele Digitale (DMA) al Uniunii Europene, care a forțat deja compania să relaxeze controlul asupra altor componente ale ecosistemului său.

AirPlay a fost până acum soluția nativă a Apple pentru transmiterea wireless a conținutului, însă odată cu iOS 27, utilizatorii vor putea opta pentru alternative precum Google Cast.

Această deschidere ar putea încuraja și alți furnizori să intre pe piață, ceea ce ar putea diminua avantajul competitiv al Apple și ar putea slăbi controlul companiei asupra ecosistemului său.

Uniunea Europeană impune companiilor tech să ofere mai multă libertate de alegere

Introducerea suportului pentru protocoale terțe de streaming nu este o excepție, ci face parte dintr-o tendință mai largă impusă de Uniunea Europeană. Printre schimbările anterioare cerute de DMA se numără permisiunea de a instala aplicații din surse terțe, utilizarea magazinelor alternative de aplicații și opțiuni de plată diferite de cele oferite de Apple.

În 2024, Apple a permis utilizatorilor din UE să folosească aplicații terțe ca implicite pentru apeluri și mesaje text, iar unele dintre aceste modificări au fost extinse ulterior la nivel global.

Mark Gurman precizează că, deocamdată, suportul pentru protocoale terțe de streaming va fi disponibil exclusiv pentru utilizatorii din Europa.

Ce se schimbă pentru utilizatorii de iPhone din România și UE

Majoritatea utilizatorilor ar putea să nu observe imediat această noutate, deoarece AirPlay este deja integrat în rutina zilnică a proprietarilor de iPhone. Totuși, pentru cei care folosesc dispozitive de la mai mulți producători – de exemplu, un Pixel, un Chromecast și un iPhone pe aceeași rețea Wi-Fi – opțiunea de a alege un protocol compatibil cu toate device-urile poate simplifica experiența de utilizare.

Apple a avertizat în trecut asupra riscurilor fragmentării ecosistemului său, însă exemplele din Europa arată că oferirea de opțiuni suplimentare nu a dus la probleme majore. Rămâne de văzut dacă această schimbare va fi extinsă și în afara Uniunii Europene, așa cum s-a întâmplat cu alte funcții introduse inițial doar pentru piața europeană.