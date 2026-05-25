Pe scurt: Drumul județean 106E din Mărginimea Sibiului intră în proces de modernizare, cu peste 29 km reabilitați și finanțare majoritară din fonduri europene.

Consiliul Județean Sibiu a anunțat luni, 25 mai 2026, că a primit 27 de oferte în cadrul licitației pentru modernizarea drumului județean 106E, pe tronsonul Săliște – Tilișca – Poiana Sibiului – Jina – limita județului Alba.

Potrivit Consiliului Județean Sibiu, proiectul este una dintre cele mai așteptate investiții în infrastructura rutieră a județului.

Modernizarea vizează reabilitarea a peste 29 de kilometri de drum județean, cu o valoare totală de peste 293 milioane lei. Din această sumă, peste 220 milioane lei provin din fonduri europene nerambursabile accesate de Consiliul Județean Sibiu.

Lucrările prevăd refacerea fundației și asfaltarea drumului, consolidări și măsuri de protecție a versanților, montarea de parapete metalice și semnalizare rutieră modernă, amenajarea de trotuare, accese către proprietăți și parcări, precum și realizarea de stații de autobuz și două stații de încărcare pentru mașini electrice.

Investiția are ca scop creșterea siguranței în trafic și dezvoltarea economică și turistică a zonei Mărginimea Sibiului.

Urmează etapa de evaluare a ofertelor, iar durata estimată a lucrărilor este de 24 de luni pentru fiecare lot.

Zona vizată de proiect include localități precum Săliște, Tilișca, Poiana Sibiului și Jina, unde, recent, 850 de gospodării din Tilișca și Rod au fost conectate la rețeaua de gaz metan.