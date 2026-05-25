Pe scurt:
110 vârstnici din Cisnădie vor beneficia de servicii integrate de îngrijire la domiciliu și activități sociale printr-un proiect de aproape 5 milioane de lei.
Primăria orașului Cisnădie își continuă demersurile de sprijinire a persoanelor vârstnice prin lansarea unui nou proiect destinat seniorilor aflați în situații vulnerabile.
Programul va oferi servicii de îngrijire la domiciliu, consiliere, asistență, dar și activități de socializare și petrecere a timpului liber, cu scopul de a le asigura beneficiarilor o viață demnă, activă și cât mai independentă.
Potrivit Primăriei Cisnădie, proiectul se va desfășura pe o perioadă de 42 de luni, între 1 mai 2026 și 31 octombrie 2029.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.920.637,93 lei, dintre care 85% reprezintă finanțare nerambursabilă din bugetul Uniunii Europene.
Prin această inițiativă, administrația locală își continuă demersurile de sprijinire a persoanelor vârstnice, în completarea altor proiecte dedicate seniorilor din zonă, inclusiv unitatea de îngrijire a seniorilor din Cisnădie.
Ultima oră
- Backyard readuce atmosfera din 2016: Vladimir, Sebastian, Cipi Hampu și Alex Zara pregătesc o noapte incendiară la Sibiu / video acum 2 minute
- Transfăgărășanul, tot mai aproape de redeschidere: s-au reluat acțiunile de deszăpezire / video acum 3 minute
- Trafic închis la intrarea în Avrig: se lucrează la noul sens giratoriu de pe DN1 acum 25 de minute
- Familia Regală vine la Sibiu: Margareta și Principele Radu vizitează AFT-ul acum 26 de minute
- Primăria Sibiu cumpără sirene noi pentru alarmarea populației: cele mai vechi datează din 1962 acum 35 de minute