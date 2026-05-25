Pe scurt: 110 vârstnici din Cisnădie vor beneficia de servicii integrate de îngrijire la domiciliu și activități sociale printr-un proiect de aproape 5 milioane de lei.

Primăria orașului Cisnădie își continuă demersurile de sprijinire a persoanelor vârstnice prin lansarea unui nou proiect destinat seniorilor aflați în situații vulnerabile.

Programul va oferi servicii de îngrijire la domiciliu, consiliere, asistență, dar și activități de socializare și petrecere a timpului liber, cu scopul de a le asigura beneficiarilor o viață demnă, activă și cât mai independentă.

Potrivit Primăriei Cisnădie, proiectul se va desfășura pe o perioadă de 42 de luni, între 1 mai 2026 și 31 octombrie 2029.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.920.637,93 lei, dintre care 85% reprezintă finanțare nerambursabilă din bugetul Uniunii Europene.

Prin această inițiativă, administrația locală își continuă demersurile de sprijinire a persoanelor vârstnice, în completarea altor proiecte dedicate seniorilor din zonă, inclusiv unitatea de îngrijire a seniorilor din Cisnădie.